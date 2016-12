Donaueschingen Donaueschinger Sportler läuft gegen die ganze Welt

Leichtathlet Christoph Kessler will es an die internationale Spitze schaffen. Der gebürtige Donaueschinger beginnt seine Sportkarriere auf dem Schellenberg.

Es gibt nicht viele Sportler, die von Donaueschingen aus auf der nationalen und internationalen Bühne für Furore sorgen. 2016 hat sich in der Leichtathletik ein Mann sehr deutlich in den Blickpunkt geschoben: Leichtathlet Christoph Kessler.

Der 21-Jährige hat sich auf die Mittelstrecken über 800 und 1500 Meter spezialisiert und ist schon in der nationalen Spitze angekommen. Die ersten internationalen Top-Ergebnisse wie Platz zwei bei der Diamond League in Zürich lassen auf eine große Karriere hoffen.

Christoph Kessler interessierte sich frühzeitig für den Laufsport. "Ich war fünf oder sechs Jahre alt, als ich meine Eltern erstmals zum Lauftraining begleitet habe. Mir machte es gleich Spaß", sagt der Student für Verfahrenstechnik am Karlsruher Institut für Technologie.

Bei der LG Baar/LV Donaueschingen fand Kessler eine erste sportliche Heimat. Seit 2014 startet er, nach einem Intermezzo beim SSV Ettlingen, für die LG Region Karlsruhe. Hier hat der Athlet in der Europahalle erstklassige Trainingsmöglichkeiten, um Sport und Studium unter einen Hut zu bringen. "Auf die richtige Einteilung kommt es an. Dann passt es schon", versichert der Sportler.

Im Jahr 2014 feierte der Donaueschinger mit dem Gewinn der deutschen Jugendmeisterschaft in der Altersklasse U 20 über 800 Meter seinen ersten ganz großen Erfolg auf Bundesebene. In jenem Jahr wurde er über die gleiche Strecke deutscher Meister in der Altersklasse U 23.

"Den dritten Platz bei der deutschen Hallenmeisterschaft würde ich noch höher einstufen, denn da war die gesamte nationale Spitze bei den Männern am Start", sagt er. Mit dem zweiten Platz in Zürich sorgte Kessler nochmals für Aufsehen.

Viele Facetten machen für Kessler die Faszination des Mittelstreckenlaufes aus: die taktische Einteilung des Laufs, aber auch die schnellen Entscheidungen im Kopf, um die Konkurrenten zu verwirren und schließlich auch abzuschütteln. Dafür trainiert der Sportler hart. "Neun bis zehn Einheiten in der Woche kommen da zusammen." Krafttraining und Tempoläufe sind fester Bestandteil davon.

Durch Sport und Studium ist Kessler aktuell eher weniger in Donaueschingen zu sehen. Früher war das noch anders. "Meine beliebtesten Laufstrecken führten mich oft auf den Schellenberg oder durch den Park bis Pfohren und zurück. Gerade diese Strecke war schön flach und nahezu ideal."

Längst hat der Sportler wichtige Termine im Kalender 2017 fest angestrichen. Es locken einige Höhepunkte, die der Student nicht verpassen möchte. Zwei davon stechen ganz besonders heraus. Im August: Universiade, die Weltsportspiele für Studenten in Taiwan. Ebenfalls im August werden in London die Weltmeisterschaften in der Leichtathletik ausgetragen.

"Da einmal für Deutschland gegen die versammelte Weltspitze zu laufen ist natürlich ein sehr lukratives Ziel", blickt der Donaueschinger voraus. Bis dahin möchte er an seinen Bestzeiten, über 800 Meter 1:47,02 Minuten und über 1500 Meter 3:46 Minuten, arbeiten. Abgesehen von harten trainingseinheiten soll ihm die bevorstehende Hallensaison mit der Europameisterschaft als Höhepunkt dabei helfen.

Kessler sieht sich perspektivisch auf den Mittelstrecken gut aufgehoben. Ab 2018 ist eine Spezialisierung auf die 1500 Meter-Strecke denkbar. Noch hat sich Kessler nicht ganz entschieden. Im kommenden Jahr will er zunächst weiterhin auf beiden Strecken starten, um sich da weiter in den Blickpunkt zu schieben. Als Sportler, der in Donaueschingen das Lauf-ABC erlernte.

Christoph Kessler

Der Sportler wurde 28. April 1995 in Donaueschingen geboren und begann bei der LG Baar/LV Donaueschingen mit dem Laufsport. Der Leichtathlet hat sich auf die Mittelstrecken über 800 und 1500 Meter spezialisiert. Da gelangen ihm in dieser Jahr einige aufsehenerregende nationale und internationale Erfolge. Kessler ist Student der Verfahrenstechnik in Karlsruhe und strebt als ersten Schritt den Bachelor- und später den Masters-Abschluss an.