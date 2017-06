Donaueschingen Donaueschinger Rot-Kreuz-Ehe ist nun besiegelt

Es ist offiziell: Die Ortsvereine Wolterdingen/Hubertshofen und Donaueschingen schließen sich zusammen.

Donaueschingen-Wolterdingen (wjm) In einer außerordentlichen Mitgliederversammlung des DRK-Ortsvereins Donaueschingen haben die Mitglieder der Fusion mit dem Ortsverein Wolterdingen/Hubertshofen zugestimmt. Vorsitzender Thomas Gähme hatte vorab von den Gesprächen berichtet. Am 19. Mai war in Wolterdingen der Fusion zugestimmt worden, nun waren die Mitglieder des Ortsvereins Donaueschingen aufgerufen, ebenfalls ihre Zustimmung zu erteilen. Diese erfolgte einstimmig.

Der Ortsverein Wolterdingen/Hubertshofen wird nicht von Donaueschingen geschluckt werden. Man erhofft sich vielmehr durch gegenseitigen Austausch und Zusammenarbeit neue Fortschritte in der Rotkreuzarbeit. Während in Donaueschingen die Stärke im Rettungsdient liegt, ist dies in Wolterdingen sie Sozialarbeit.

Thomas Gähme ehrte Bernhard Schütz für 60-jährige aktive Rotkreuzarbeit und überreichte ihm Urkunde und Treuedienstabzeichen.