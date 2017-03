Donaueschingen Donaueschinger Reiter küren ihre Vereinsmeister

Vergleiche im Springen und der Dressur sowie in der kombinierten Wertung beim Reit- und Fahrverein Donaueschingen.

Donaueschingen (rom) Trotz der Umstellung auf die Sommerzeit zeigten sich Ross und Reiter bei den Vereinsmeisterschaften des Reit- und Fahrvereins Donaueschingen gut ausgeschlafen. Zu ermitteln galt es die Sieger im Springen und der Dressur sowie der kombinierten Wertung.

In der Dressur der Klasse Reiterwettbewerb sicherte sich Luisa Huber den Titel, die Klasse E ging an Sabrina Benz, und die Klasse A ging mit Alexandra Körner sowie Melanie Krumpl an gleich zwei Amazonen. In den Springwettbewerben war in der Klasse Springreiterwettbewerb Luisa Reich nicht zu schlagen, die Klasse E holte sich Tamara Benz, die Klasse A Eva Schilling.

Den Meisterehren damit nicht genug, gab es eine kombinierte Wertung Springen und Dressur. Die kleine Tour (Reiterwettbewerb/Springreiterwettbewerb) ging an Luisa Huber, die mittlere Tour (E-Springen/E-Dressur) sicherte sich Sabrina Benz, die große Tour (A-Springen/A-Dressur) an Eva Schilling. Die Wettbewerbe wurden in der Halle ausgetragen, doch das tolle Wetter sorgte dafür, dass auf dem Sandplatz bequem die Pferde vorbereitet werden konnten und die Vereinsmeisterschaften ohne längere Pausen durchgezogen werden konnten.