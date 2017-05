Donaueschingen Donaueschinger Regionale als begehrte Kunstbiennale

146 Künstler haben sich für die Teilnahme beworben, 39 dürfen ausstellen. Der Kunstpreis der Stadt wird bei der Vernissage vergeben und ist mit 2000 Euro dotiert.

Donaueschingen – "Hochkarätig besetzt" werde sie sein, sagt OB Erik Pauly bei einem Pressegespräch über die Donaueschinger Regionale 2017. Die seit 2003 zum achten Mal durchgeführte Biennale bildender Kunst verspricht demnach zweierlei: hohe Qualität und besondere Prominenz. Zum Beweis lässt Pauly Zahlen für sich sprechen. Nicht weniger als 146 Künstler haben sich mit insgesamt 598 Werken um die Teilnahme an der Ausstellung beworben. Zugelassen wurden gerade mal 39 Kreative, die zusammen 64 künstlerische Arbeiten zeigen können.

Dies weist auf ein anspruchsvolles Auswahlverfahren hin, und dafür bürgten vier kompetente Fachleute: die Stuttgarter Galeristin Karin Abt-Straubinger, der Münchener Künstler und Hochschullehrer Daniel Bräg, der Geschäftsführer des Künstlerbundes Baden-Württemberg, Clemens Ottnad sowie die Tuttlinger Kunsthistorikerin Anne Schaich.

Kulturamtsleiterin Lina Mell hatte erstmals die Einjurierung auf der Grundlage einer digitalen Präsentation vornehmen lassen. Solch ein Verfahren ist unter logistischen Gesichtspunkten wesentlich weniger aufwendig und entspricht den Trends der Zeit. Zugleich fordert es aber die Jury in verstärktem Maß, da es ein ausgeprägteres Vorstellungsvermögen verlangt, wenn es um Ausmaße, die stoffliche Substanz oder die Raumwirkung eines Kunstwerkes geht.

Die Ausstellung mit Malerei, Grafik, Fotografie, Skulpturen und Installationen wird am 14. Juni mit der Vernissage um 19 Uhr im Bartók-Saal der Donauhallen eröffnet und kann bis 2. Juli bei freiem Eintritt besucht werden. OB Pauly verleiht bei der Ausstellungseröffnung den mit 2000 Euro dotierten Kunstpreis der Stadt Donaueschingen; die Auswahl des Preisträgers erfolgt durch die Jury. Anne Schaich führt fachlich in die Ausstellung ein und Holger Bunk von der kooperierenden Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Stuttgart wird darlegen, wie nützlich es ist, dass eine Gruppe seiner Studenten sich außer Konkurrenz an der Regionale beteiligen kann.

Die Grafik von Emil Kiess wird als Logo erneut verwendet. Die Kleinbuchstaben "dr", die für Donaueschinger Regionale stehen, erscheinen lediglich in anderer Farbgebung und auf farblich wechselndem Hintergrund.