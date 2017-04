Donaueschingen/New York/Cincinnati Donaueschinger Realschüler freuen sich auf Besuch aus Cincinnati

Einen dreiwöchigen USA-Austausch haben 22 Realschüler aus Donaueschingen unternommen. New York war eine Zwischenstation ihrer Reise.

Die Reise begann für die Gruppe mit einem viertägigen Aufenthalt in New York, um das Leben in der Metropole und den American-Lifestyle kennenzulernen. Die restliche Zeit wurde in den Gastfamilien in Cincinnati verbracht. Dazu gehörten kulturelle Events sowie die Besuche an den Highschools und der Partnerschule der Realschule Donaueschingen, der Fairview Clifton German Language School. Ein kurzer Intensivsprachkurs half beim Erlernen der englischen Sprache. Die Gruppe freut sich auf den Gegenbesuch, der nach den Pfingstferien ansteht.