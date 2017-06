Donaueschingen Donaueschinger Poloturnier: "Es geht nicht um Schickimicki"

Erbprinz Christian zu Fürstenberg über seine Leidenschaft für Polo und das Turnier, das heute auf dem Poloplatz im Schlosspark beginnt

Was macht für Sie die Leidenschaft Polo aus? Warum ist das so ein toller Sport?

Polosport ist so schnell wie Eishockey und so strategisch wie Schach. Die Zusammenarbeit mit dem Pferd fasziniert mich und meistens spielt man an schönen Orten – wie hier im Park. Diese Kombination ist überwältigend. Dann kommt das Adrenalin dazu. Das spornt an und macht süchtig. Wenn man anfängt und die ersten Male auf den Ball schlägt. Wenn das Pferd im Galopp ist und man dann den Ball trifft. Wenn man das erste Mal ein Tor macht: das sind Steigerungspunkte, die einem ganz besondere Glücksgefühle geben und das macht irrsinnigen Spaß. Aber das Beste ist, dass man mit einem schönen, starken, klugen Tier zusammen ein Spiel bestreitet. Diese Kombination ist das eigentlich Einzigartige. Das macht es wirklich aus für mich.

Wie sind Sie zum Polo gekommen?

Polo ist nach Donaueschingen gekommen, bevor ich angefangen habe. Der damalige Organisator des Turniers ist auf uns zugekommen und wollte hier ein Poloturnier organisieren. Dann hat er diese Kuhwiese – wir hatten damals eine Rinderzucht – mit wenigen Mitteln in ein Polofeld umgewandelt. Zwei Stecken wurden zum Tor und das erste Poloturnier fand ein Jahr später statt. Im dritten Jahr haben wir es selber übernommen, weil wir uns mit ihm nicht mehr richtig verstanden haben und die Richtung, in die es ging, nicht mehr so ganz klar war.

Und irgendwann hat es Sie dann selbst auf den Rücken eines Polopferdes gezogen?

Ich wurde gefragt, warum ich nicht selbst Polo spiele. Ich dachte, dass das bestimmt viel zu schwer sei und ich deutlich zu alt wäre, um noch anzufangen. Mein Gegenüber sagte: „Ganz im Gegenteil, ich bin 65 und ich habe mit 60 angefangen und spiele heute für mein Leben gern.“ Er hat mir netterweise ein Pferd zur Verfügung gestellt, das für ihn nicht geeignet war. Ich sollte damit regelmäßig reiten und er schickte mir einen Lehrer aus der Schweiz, der mit mir ein paar Übungen machte. Ich habe den Winter über einmal in der Woche trainiert. Und im Frühjahr habe ich mich aufs Pferd gesetzt und die ersten Chuckas (Zeitabschnitte) gespielt. Es ging sehr schleppend und sehr langsam los. Ich bin nicht so richtig reingekommen.

Aber irgendwann hat es Sie dann doch gepackt?

2007 habe ich mit Polo angefangen. In dem Jahr bin ich mit diesem besagten Herrn zum ersten Mal nach Argentinien gereist und habe dort meinen ersten Kurs absolviert. Danach konnte ich ein bisschen besser Polo spielen. Wir haben regelmäßiger trainiert. Aber so richtig konsequent habe ich mit meiner Frau angefangen, die 2008/2009 mit Polo begonnen hat. Wir sind nochmals zusammen nach Argentinien geflogen. Und ab 2010 haben wir hier zusammen das Polo aufgebaut. Mit der Zeit ist es zu dem geworden, was es heute ist. Es war also ein behutsamer Start, wurde dann immer spannender. Wir haben Turniere gespielt, sind zu vielen anderen Turnieren gereist und dann erst haben wir hier angefangen, die Turniere zu der Größe auszubauen, die sie heute haben.

Also es reicht nicht alleine, dass man reiten kann? Ist das so ein unterschiedliches Reiten?

Man kann bei null anfangen. Aber wenn man schon reiten kann, ist es viel leichter. Meine Frau ist Dressur geritten und auch ein bisschen gesprungen, das gab ihr einen Riesenvorteil. Ich konnte zwar ausreiten, ein bisschen traben und galoppieren, aber ich hatte keinen sehr guten Stil. Ich musste zunächst stark an meiner Technik arbeiten. Wenn man also das Reiten bereits gut beherrscht, dann ist das mit dem Schlagen reine Übungssache wie beim Golf. Irgendwann hat man die Mechanik raus. Wenn man gleichzeitig lernen muss, das Pferd zu kontrollieren, ohne ihm weh zu tun und sich dann auch noch auf das Schlagen konzentrieren muss, dann ist das schon sehr anspruchsvoll. Es gibt Leute, die haben innerhalb von drei, vier Wochen Polospielen gelernt. Aber es bedarf der Übung, bis man sicher ist auf dem Feld, Turniere spielen kann. Ich schätze, das dauert so zwei, drei Jahre.

Aber man fällt auch einige Male runter, oder?

Das geht, muss ich zugeben. Es hat mich sicherlich schon ein paarmal runtergebirnt. Aber es ist – toi toi toi – noch nie so richtig schlimm gewesen.

Wie ist das mit den Pferden? Früher hat ja Ihre Familie Pferde gezüchtet. Kann man dann da übergangslos sagen, wir nehmen die Pferde jetzt zum Polo?

Das ginge zwar, ist aber nicht optimal. Meine Eltern haben zuerst arabische Showpferde und dann arabische Rennpferde gezüchtet. Als klar wurde, dass mein Bruder und ich kein Interesse haben, die Zucht weiterzuführen, haben sie diese eingestellt. Aber die Stallungen waren vorhanden. Die verbleibenden Pferde waren für Polo ungeeignet. Polopferde sind eine besondere Rasse mit einer besonderen Ausbildung und speziellem Training. Man kann zwar Rennpferde in Polopferde umtrainierten, aber man muss schon ein absoluter Profi sein und die Pferde gut ausbilden können. Der einfachere Weg ist, von einem Argentinier schon ausgebildete Polopferde zu kaufen.

Was zeichnet so ein Polopferd aus?

Dass es genau macht, was man von ihm verlangt. Das ist schon etwas ganz Besonderes. Es sind Arbeitspferde, die über Jahre in Argentinien gezüchtet wurden, um Rinderherden zusammenzutreiben. Dafür muss man mit einer Hand reiten: Auf der rechten Seite hält der Reiter das Lasso und mit der Linken muss er einhändig lenken können. Die Pferde müssen genau das tun, was er von ihnen will. Wenn Sie bremsen, dann muss das Pferd auch garantiert bremsen. Wenn Sie links lenken, gehen sie auch garantiert links. Das ist reine Übungssache. Mit zwei, drei Jahren startet das Training und mit sechs, sieben sind die Polopferde fertig ausgebildet. Ein Großteil der Pferde ist nicht brauchbar. Argentinische Farmen haben 200, 300 Pferde und von diesen wird nur ein Bruchteil zu guten Polopferden ausgebildet.

Wie oft trainieren Sie?

Wir spielen, so oft wir können. Aber das ist leider nicht so oft, weil wir natürlich sehr viele Aufgaben haben. Wir versuchen, zumindest einmal die Woche zu trainieren. Vor dem Turnier versuchen, wir mindestens ein- bis zweimal pro Woche hier zur spielen. Das sind dann meine Frau und ich und Freunde aus Waldshut, die wir von Poloturnieren kennen. Zusammen spielen wir Übungen (Chukkas). Man sollte viel mehr trainieren, aber es ist schwierig, Zeit zu finden. Die Pferde müssen trotzdem kontinuierlich trainiert werden. Wir haben hier in Donaueschingen zwei Argentinier, die sich um die Pferde kümmern und jeden Tag mit ihnen zwei Stunden traben, sie auf dem Feld reiten und den Ball schlagen, sodass das Pferd diese Übungen sicher beherrscht.

Wie viele Pferde sind da dann sinnvoll? Man braucht ja schon allein fürs Spiel zwei Tiere.

Mindestens zwei. In Deutschland viel mehr. Ein Turnier hat vier Chuckas. Optimal ist es, wenn man jedes Chuck mit einem anderen Pferd reitet. Ein Chuck dauert sieben Minuten: Das kommt einem nicht lange vor, aber für das Pferd, das permanent hin und her galoppiert, ist es extrem lange. Wenn man nur zwei Pferde hat, ist das eine Anstrengung, die sich über die drei Turniertage schon beim Pferd bemerkbar macht. Außerdem werden die Pferde dann abgenutzt. Also am Besten ist es, wenn man vier Pferde besitzt, vielleicht sogar fünf, falls eines krank wird. Hinzu kommt der Tierarzt, Futter und wenn man keinen eigenen Stall besitzt, muss man auch dafür bezahlen. Das sind schon immense Kosten. Wer Turniere spielen möchte und aufs Geld achtet, hat zwei Pferde und wer mehr auf die Gesundheit der Pferde achten möchte, hat mindestens vier Pferde.

Tierschützer kritisieren regelmäßig das Poloturnier, weil „Polo so grausam für die Tiere“ ist. Was würden Sie denen sagen?

Polo ist nicht fordernder für die Tiere als Springsport, Dressur oder Fahren. Es ist vielleicht nicht das, was ein Pferd von sich aus tun würde. So wie sich viele von uns doch auch zu Sport überwinden müssen. Aber die Pferde werden dazu trainiert, diesen Sport zu machen. Weltweit sind Regeln zum Schutz der Pferde entstanden: Man darf das Pferd nicht schlagen. Man darf zum Beispiel die Peitsche nicht mehr als zweimal benutzen. Zum Anfeuern, aber nicht zum Bestrafen. Die Schiedsrichter schauen immer genau auf das Wohlergehen des Pferdes. Wenn das Pferd zu stark atmet oder Müdigkeit zeigt, dann muss man es wechseln. Das ganze Equipment am Pferd muss in Ordnung sein. Da die Pferde wertvoll sind, werden sie intensiv gehegt und gepflegt. Ihnen geht es deutlich besser, als vielen anderen Pferden, die im Stall vergessen, kaum bewegt und schlecht umsorgt werden. Tierschützer mögen meinen, dass es besser wäre, wenn das Pferd auf der Weide steht oder in der freien Landschaft herumläuft. Aber der Mensch hat das Pferd domestiziert, um es für seine Belange einzusetzen. Im Polo erfolgt das sehr zielgerichtet und sorgsam.

Sie haben vorher die Kosten angesprochen. Dem Poloturnier haftet ein elitärer Ruf an. Sie haben mal irgendwann gesagt, Sie wollen Polo so leben, wie es in Argentinien gelebt wird. Ist das mit dem Poloturnier gelungen?

Wir haben versucht, dieses elitäre Königshaus-Image ein bisschen rauszunehmen. Dieses Image haftet dem Polo an, ist aber so nicht richtig. Dies hängt damit zusammen, dass man Polo zum Exzess betreiben kann. Es gibt Scheichs, die ihre Flugzeuge mit Polopferden füllen und von einem Turnier zum nächsten auf der ganzen Welt fliegen. Wir sind hier auf dem Land und wollen Country-Polo spielen – familienfreundlich, sympathisch und in einem Rahmen, in dem es nicht um Schickimicki geht, sondern wo der Sport im Vordergrund steht. Wo es nicht darum geht, wer welchen Hut trägt und wer welchen Sekt trinkt, sondern welches Pferd am Schnellsten ist und welcher Spieler am besten spielt. Die Atmosphäre sollte barrierefrei sein: nicht – da sind die Reichen, da sind die Armen. Einfach eine ganz lockere Atmosphäre, wo jeder willkommen ist und sich jeder wohlfühlen kann. Das ist uns denke ich gelungen. Das haben wir uns von den erfolgreichen Turnieren abgeschaut. Auch in England ist es so: Selbst wenn das englische Königshaus anwesend ist, schätzt jeder die lockere Atmosphäre.

Argentinien und England gelten ja mehr als Polo-Nation. Warum hat es sich in Deutschland kaum durchgesetzt?

Polo stammt nicht von hier. Außerdem fehlt häufig der Platz für so ein Feld. Das Springfeld im Park ist zu klein. Das Po-lofeld ist mindestens doppelt so groß. Und dann sind es natürlich die Kosten, die vielleicht in England und Argentinien und manchen anderen Ländern nicht so hoch sind. In Argentinien hat jede Farm ihr Polofeld und unzählige Pferde. Jeder Jugendliche auf dem Land hat mit Pferden zu tun. So wie wir abends kicken gehen, wird dort halt noch ein bisschen Polo gespielt. Das gehört zur Tradition. Nach England wurde Polo im 18. Jahrhundert aus der indischen Kolonie mitgebracht und hat sich etabliert. Wenn man große Clubs mit vielen Pferden hat, bietet sich auch Menschen mit weniger Geld die Möglichkeit, Polo zu spielen, indem sie Pferde mieten können.

Wenn Sie die Poloszene in Deutschland betrachten: Wie hoch ist das Alleinstellungsmerkmal ihres eigenen Turniers?

Regional gibt es nichts Vergleichbares. Da muss man schon eher Richtung München, Hamburg oder Berlin gehen. Der Süden ist ein weißer Fleck. Polo ist eher dort zu finden, wo nach dem Krieg die Engländer waren wie z.B. in Norddeutschland. In Hamburg und Berlin gibt es mehrere Clubs und auch in Frankfurt und Düsseldorf. Hier unten gibt es uns und in Waldshut eine Interessengemeinschaft, die sich zusammengetan hat. Um Zürich herum gibt es vier oder fünf Clubs.

Es gibt ja beim Polo vier verschiedene taktische Positionen. Welche spielen Sie denn?

Ich spiele meistens die Nummer zwei. Der Vierer ist der hinterste Mann, dann kommen der Dreier, der Zweier und der Einser spielt ganz vorne, wenn man aufs Tor zureitet. Man reitet in einem Zugsystem immer hintereinander her. Die Idee ist es, dass der Vierer den Ball nach vorne bringt zum Einser und dass der versucht, ihn ins Tor zu bringen. Wenn er ihn verliert, dann kann ihn immer noch der Zweier, Dreier oder vielleicht im letzten Moment der Vierer abfangen. Verteidiger sind die Drei und die Vier im Hintergrund. Sie haben den anspruchsvollsten Job. Sie müssen verteidigen und die Bälle nach vorne bringen. Eins und Zwei sind die Torjäger. Die müssen versuchen, sich mit dem Ball nach vorne durchzukämpfen.

Und ihre Frau?

Meine Frau spielt die Eins und ich spiele die Nummer zwei. Sie ist ganz vorne, weil sie die schnellere Reiterin ist und diejenige, die etwas mehr Pfeffer im Hintern hat. Deswegen ist es prima, dass sie vorne ist. Ich bin ein wenig lockerer in meiner Art. Wenn wir verlieren, ist es für mich nicht so schlimm. Sie gewinnt schon sehr gerne.

Wen können die Besucher alles auf dem Poloturnier auf dem Platz sehen?

Es kann sein, dass Celebrities aus Film und Fernsehen da sind, muss aber nicht sein. Es sind in erster Linie Freunde – internationale. Meine Frau und ich sind recht viel unterwegs und wenn wir einen Polospieler treffen, versuchen wir, ihn für unser Turnier zu begeistern. So bringen wir mehr internationales Flair hierher. Auch dieses Jahr haben wir Freunde aus Venezuela, Chile, Frankreich, Spanien, Argentinien, den USA zu Gast – also aus aller Herren Länder. Auch der mittlere Osten wird vertreten sein. Also international, spannende, nette Leute. Am meisten aber freut es mich und meine Frau, wenn viele Gäste aus Donaueschingen und der Umgebung kommen. Denn ihnen möchten wir ein vielseitiges Wochenende bieten.

Das Poloturnier

Los geht es heute um 13 Uhr mit dem ersten Spiel. Das Fürstenhaus spielt dann um 14.15 Uhr und um 15.30 Uhr und um 16.45 gibt es zwei weitere Spiele. Am Samstag wird um 11 Uhr, um 12.15 Uhr, um 14.45 Uhr und um 16 Uhr gespielt. Der Sonntag beginnt mit den Spielen um Platz drei (10 Uhr und 11.15 Uhr). Das Finale Silver Cup ist um 13.45 Uhr und das Finale Gold Cup um 15 Uhr. Um 16 Uhr ist die Siegerehrung. Der Eintritt auf das Pologelände im Donaueschinger Schlosspark ist frei. (jak)