Donaueschingen Donaueschinger Musikschüler musizieren in Stuttgart

Donaueschinger Musikschüler musizieren in Stuttgart

Akkordeonensemble der städtischen Musikschule gastiert beim Landesmusikschultag 2017

Donaueschingen – Am 19. und 21. Mai findet in der Landeshauptstadt Stuttgart der Musikschulkongress 2017 des Verbandes deutscher Musikschulen statt. In diesem Rahmen veranstalten der Landesverband und die Stuttgarter Musikschule den Landesmusikschultag 2017.

Am Samstag werden ab 11 Uhr den ganzen Tag über an zwölf belebten Spielorten Ensembles und Orchester von Musikschulen aus Baden-Württemberg musizieren. Mit von der Partie ist auch ein Akkordeonensemble der städtischen Musikschule Donaueschingen.

Das Ensemble, bestehend aus Lucia Rothweiler, Anna Rist, Lena Rosenstiel und Roman Schorpp, spielt um 14.30 Uhr im Kaufhaus Gerber. Ihr Programm steht unter dem Motto „Tango und mehr“. Bereits seit vielen Monaten sind die vier gemeinsam mit ihrem Lehrer Kai Armbruster in der Vorbereitung für den Auftritt in Stuttgart.

Zu den zwölf Spielorten gehören unter anderem das Mercedes-Benz Museum, das Landesmuseum Württemberg, zwei große Einkaufzentren sowie zwei Außenbühnen an der Liederhalle. Unter dem Motto „Musik auf Plätzen Stuttgarts“ werden insgesamt rund 80 Ensembles mit knapp 1500 jungen Musikern erwartet.