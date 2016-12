Donaueschingen Donaueschinger Mesner Andreas Bratek geht in Ruhestand

17 Jahre lang wirkte er als hauptamtlicher Mesner der Pfarreien Sankt Marien, Sankt Johann und schließlich Heilige Dreifaltigkeit

Donaueschingen – "Herr Bratek ist ein Mesner aus Leidenschaft. Wie er seine Arbeit macht, kommt aus dem Herzen!" Pfarrer Erich Loks, der Leiter der katholischen Seelsorgeeinheit Donaueschingen, spricht voller Anerkennung über Andreas Bratek. Mit ihm geht nach Weihnachten eine außergewöhnliche Persönlichkeit in den Ruhestand. 17 Jahre lang wirkte er als hauptamtlicher Mesner der Pfarreien Sankt Marien, Sankt Johann und schließlich Heilige Dreifaltigkeit und übte damit einen Beruf aus, dem in der Stadt kein Zweiter nachgeht. Er erfüllte eine Aufgabe, die unvermutet hohe Anforderungen mit sich bringt.

Andreas Bratek war sich immer bewusst, dass er als "mansionarius" Hüter der Gotteshäuser und damit von heiligen Orten ist. Das erfordert eine bejahende und feste Einstellung zum katholischen Glauben sowie ein ausgeprägtes Selbstverständnis, bekennendes Mitglied der Institution Kirche zu sein. Er strahlt das aus – durch diskrete Bescheidenheit und wohlverstandene Demut.

Die praktische Tätigkeit eines Mesners – auch als Sakristanendienst bezeichnet – ist ausgesprochen vielseitig. Das beim katholisch ausgerichteten Freiburger Verlag Herder verlegte Handbuch zu den zahlreichen Aufgaben ist beachtliche 384 Seiten stark.

Demnach musste Bratek während seiner ganzen Berufsjahre dafür Sorge tragen, dass die Feier der Liturgie, also die gottesdienstlichen Handlungen würdig begangen werden konnten: Messfeiern, Taufen oder Hochzeiten. Er brachte das einmal so auf den Punkt: "Ich möchte meinen Beitrag dazu leisten, dass die religiösen Anlässe in einer Atmosphäre der Achtung vor dem Herrgott und in angemessener Ruhe, aber auch ohne organisatorische Mängel ablaufen." Dass ihn selbst eine tiefe Achtung dem jeweiligen Geschehen gegenüber trägt, war immer offenkundig.

Viel von Brateks Arbeit lief im Hintergrund ab. Das bedeutet nichts anderes, als dass er als Mesner selten im Mittelpunkt kirchlicher Vorgänge stand. Jemand wie er wird zumeist übersehen, wenn zum Beispiel nach einer Hochzeit der Pfarrer eine Spende für gemeindliche Zwecke, die Ministranten einen Zustupf zum Taschengeld oder der Organist ein Kuvert zugesteckt bekommen. Bratek hat die Gabe, darauf mit Gelassenheit zu reagieren.

"Dient dem Herrn mit Freude!" lautet ein Vers aus einem Gebet der Mesner. Der scheidende Kirchendiener hat diese Aufforderung nie aus dem Blick verloren, auch wenn er die Erfahrung kennt, dass Freude und Wirklichkeit manchmal nicht ideal zusammenfinden.

Ein Mesner trägt Verantwortung für die Gewänder und Geräte, die in seiner Kirche verwendet werden. Dazu gehört eine Vielzahl zum Teil kostbarer Messgewänder, die Kleidung der Ministranten, Kelche und Schalen, Weihwassergefäße oder auch Vortragekreuze. Andreas Bratek musste genau wissen, welcher Zelebrant was und wann braucht oder verwenden möchte. Zudem sollte er den Verlauf des Kirchenjahres genau kennen und mit dem Ritus der Messfeiern vertraut sein. Und zu besonders feierlichen Gelegenheiten haben das Weihrauchfass oder die wertvolle Monstranz bereitzustehen.

Hochfeste wie Weihnachten fordern den ganzen Mesner. Für Menschen wie Bratek sind solche Tage anstrengend. Die Gottesdienste gewissenhaft mit vorzubereiten und bei den vielschichtigen sakralen Vorgängen mit Beteiligung vieler konzentriert die Ruhe zu bewahren, das kostet Kraft. Nicht immer blieb dabei genügend Raum für die eigene Spiritualität. Bratek bedauert das, aber er akzeptierte immer, dass er ohne eine gewisse Selbstlosigkeit seine Aufgaben nicht gut erfüllen konnte.

Er weiß, wann einem Priester ein Lektionar, Evangeliar, Missale, Benediktionale oder andere Bücher zur Verfügung stehen müssen. Immer hatte er im Blick, bei wem in welchen Mengen Hostien, Messwein, Kerzen, Weihrauch oder Salbungsöl zu besorgen waren. Sein beträchtliches Fachwissen und seine Empathie zum Beruf haben über die Jahre zu seinem Ansehen beigetragen. Als persönlich sensibler Mensch geht mit ihm ein überzeugender Vertreter eines ebenso sensiblen Berufes.

Die Verabschiedung von Andreas Bratek findet in einem Gottesdienst am Dreikönigstag, den 6. Januar um 11 Uhr in Sankt Marien statt. Sein Nachfolger wird zum 1. Januar Peter Nowok aus Öfingen.

Zur Person

Andreas Bratek, 65, stammt aus Gliwice (Gleiwitz) in Polen. Als Musiklehrer ausgebildet, hat er dort in der Musikschule Akkordeon unterrichtet. Aus familiären und politischen Gründen übersiedelten er, seine Frau und seine drei Töchter 1989 nach Deutschland. Die Familie lebte mehrere Jahre in Reiselfingen. Nach einem Mesner-Lehrgang wurde Bratek 1999 Mesner von Sankt Marien. 2004 kam der Dienst für Sankt Johann im Rahmen der Fusion der beiden Gemeinden zur Pfarrei Heilige Dreifaltigkeit hinzu. (gf)