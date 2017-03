Donaueschingen Donaueschinger Kleingärtner ärgern sich über Katzen

Die Anlage im Haberfeld verkommt immer mehr zur Toilette von herumstreunenden Samtpfötern.

Das Paradies, wie die Kleingartenanlage im Haberfeld beim Jahrestreff vom Vorsitzenden Heinz Hornung bezeichnet wurde, hat mit einigen Problemen zu kämpfen. Verwilderte Katzen machen zunehmend den Gärtnern der Kleingartengemeinschaft in Donaueschingen zu schaffen. Wer freut sich schon über verscharrte Beete und übel riechender Hinterlassenschaften in Bereichen, wo das gesunde, selbst gezogene Gemüse gedeihen soll? Ein weiteres Problem steht an. Im Zuge der Flussumlegung soll das Vereinsheim der Hundesportfreunde hinter die Gartenanlage verlegt werden, was zur Folge haben könnte, dass der Zufahrtsweg überlastet wird. Eine Alternative bietet sich mit einer eigenen Brücke über die Breg zur Hundeanlage, was von den zuständigen Stellen noch zu Prüfen ist.

Die Berichte von Schriftführerin Ella Sasonov, Kassiererin Bärbel Dudek und Vorsitzenden Hornung gaben Auskunft über ein erfolgreiches Gartenjahr, trotz einiger Wetterkapriolen. Freie Gärten werden zukünftig im Internet angeboten. Die Verbindungen zum Partnerverein in Saverne werden rege gepflegt, was beim letztjährigen Ausflug mit einem gegrillten Wildschwein kulinarisch zum Ausdruck kam. Auch bei der Frauengruppe läuft alles rund, wie von Friedhilde Goldbach berichtet wurde.

Bei den Wahlen erhielten Kassiererin Bärbel Dudek, Schriftführerin Ella Sasonov, Beisitzerin Barbara Brüggemann Kassenprüfer Horst Krampf und Frauengruppenleiterin Friedhilde Goldbach das Vertrauen der Mitglieder. Guido Reich und Adolf Bausch wurden für ihren Einsatz mit einem Weinpräsent bedacht. Urkunde und Ehrennadel gab es für Dieter Naumann für 40 Mitgliedsjahre, Adolf Bausch, Erna Haser und Horst Kampf sind seit 30 Jahre aktiv dabei. Passive Mitglieder sind seit 25 Jahren Richard und Ursula Ewald. Für zehn Jahre gab es ein Präsent für Mathilde Damm, Liselotte Krutsch, Elenora Dörr, Gertrud Wiede, Martina Jäggle, Elke Riedlinger, Michael Steffen, Johann Zahner und Alfons Huber.

Der Tag des Gartens wird in diesem Jahr am 6. August begangen. Viel lob gab es für den Schulgarten, der von Adolf Bausch betreut wird.