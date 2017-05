Donaueschingen Donaueschinger Kirchenförderverein ist ein fleißiger Spendensammler

Patenschaftsaktion bringt 344 000 Euro ein

Alle drei Jahre trifft sich die Mitgliederversammlung des Kirchenfördervereins, um Bilanz zu ziehen über die Arbeit der vergangenen drei Jahre. So war die fällige Mitgliederversammlung eine gute Gelegenheit für den Vorstand, auf eine erfolgreiche Arbeit und Einsatz für die Seelsorgeeinherit zurückzublicken.

Die Vorsitzende Gisela Rösch war sichtlich zufrieden mit dem zurückliegenden Einsatz für die Kirchengemeinde. Die Erfolgsmeldungen sind enorm. Weiterhin ist es möglich, jährlich 25 000 Euro an die Kirchengemeinde für die Innenrenovation von St. Johann zu überweisen, was ein anwesendes evangelisches Mitglied sehr positiv bewertete, ist St. Johann doch ein enorm symbolträchtiges Denkmal der christlichen Kultur in Donaueschingen. Die Umwandlung in einen Kirchenförderverein schlägt sich aber auch in der Förderung zum Beispiel der konfessionellen Kindergärten nieder. Gisela Rösch machte deutlich, dass hinter den Einnahmen und Spenden, großes Engagement des Vorstands sowie aller Helfer stecken: bei vier Kanzelreden, zwei Comedy-Veranstaltungen, der Beteiligung am Herbstfest und am Donauquellenfest, beim Weihnachtsmarkt und weiteren Aktionen.

Hervorzuheben sind auch die persönlichen, namhaften Spenden wie die Gaben bei Geburtstagen oder Trauerspenden. Der Kassier Klaus Saier konnte diesen Bericht der Vorsitzenden mit konkreten Zahlen unterstreichen. Die Kasse stimmt jedenfalls, die festen Überweisungen an die Gemeinde zur Bewältigung des Darlehens für die Renovation sind gesichert. Die verschiedenen Aktionen wie Kanzelreden, Herbstfeste, Weihnachtsmärkte, die Jahreslose, die auch Freude bei den Gewinnern verbreiten, brachten immerhin im Berichtszeitraum 18 200 Euro; Saier berichtete stolz über die abgeschlossene Aktion Patenschaften, die nicht nur ein finazieller Erfolg war, sondern ein großes Maß an persönlichem Engagement nicht nur der katholischen Bürger zeigte. Es gab für 256 Objekte in St. Johann insgesamt 113 Spender, die bei Preisen zwischen 20 und 20 000 Euro ein Endergebnis von 344 000 zusammentrugen. Bei diesem Ergebnis konnte Hansjürgen Bühler sehr lobend den Antrag auf Entlastung des Vorstands beantragen, die einstimmig erteilt wurde. Die nächste große anstehende Aufgabe ist die Außenrenovierung von St. Johann, die mit 680 000 Euro veranschlagt wird. Auch da hofft man auf ein ähnlich großes Engagement und Spendenbereitschaft der Bürger.

Der Verein

Der Kirchenförderverein hat derzeit 154 Mitglieder. Der Mindestbeitrag ist gestaffelt: Er beträgt bis zu einem Alter von 40 Jahren 30 Euro, darüber 50 Euro. In nächster Zukunft stehen die Beiligung beim zweiten Donauquellfest sowie die nächste Comedy-Veranstaltung bereits am 19. Mai mit "Die Kächeles" und der Kuhseckelmusik an, für die bereits der Vorverkauf begonnen hat. (hofi)