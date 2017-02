Donaueschingen Donaueschinger Katzenfreunde werden immer mehr

Der Freundeskreis Katze und Mensch zählt jetzt gut 100 Mitglieder. Das Geheimnis des Erfolges: Die Stubentiger werden wechselseitig betreut

Donauschingen – Seit genau sechs Jahren besteht der Freundeskreis Katze und Mensch. Was zunächst mit einer Handvoll Mitgliedern begann, hat sich längst zum Selbstläufer entwickelt. "Wir haben zwischenzeitlich an die 100 Mitglieder, verteilt im ganzen Schwarzwald-Baar-Kreis", berichtet die Gruppenleitern Sigrid Resech, die die hiesige Gruppe seit der ersten Stunde mit viel Engagement betreut. Zwischenzeitlich gibt es auch in Villingen, Unterkirnach und Bad Dürrheim gelegentliche Treffs. In Donaueschingen findet einmal im Monat ein Stammtische statt. Dort haben die Mitglieder die Möglichkeit, sich auszutauschen.