Donaueschingen Donaueschinger Glaserei Hauser gibt es nicht mehr

Zum Jahresende 2016 musste die Firma Hauser Glaserei und Metallbau in Donaueschingen aus gesundheitlichen Gründen schließen.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Donaueschingen (jümü) Nach der bereits vollzogenen, oder für 2017 angekündigten Schließung gleich mehrerer Einzelhandelsgeschäfte in der Donaueschinger Innenstadt und im Donaucenter (Euronics), trifft es jetzt auch das Handwerk. Krankheitsbedingt hat Armin Hauser seinen Betrieb für Glas- und Metallarbeiten aufgegeben.



Ein entsprechender Anschlag an der Werkstatt Am Tiefen Weg 1 bestätigt dies. Den elf Mitarbeitern musste gekündigt werden, da sich trotz vielseitiger Bemühungen keine Nachfolgeregelung abgezeichnete.

Mit der Geschäftsaufgabe ist auch ein Insolvenzverfahren verbunden: Doch ausschlaggebend waren gesundheitliche Gründe, die Hauser zu diesem Schritt bewogen haben. Ginge es nur um die finanzielle Seite, hätte er für seinen Familienbetrieb, den es seit fast 60 Jahren gibt, gekämpft.

1959 hatte Glasermeister Edwin Hauser, der aus Riedböhringen stammte, den Betrieb in der Donaustadt gegründet und vor über 30 Jahren vom Sohn Armin Hauser übergeben. Mit zum Teil an die 20 Mitarbeiter machte sich der renommierte Handwerksbetrieb einen Namen in der gesamten Region. Neben Großkunden aus Wirtschaft, Handel und den kommunalen Einrichtungen bediente die Firma Hauser auch die privaten Häuslebauer und Sanierer.

Neben der Fertigung und dem Einbau von Fenstern und Haustüren aus Aluminium und Kunststoff, hatte sich die Firma Hauser auf Wintergärten und Terrassenüberdachungen nach den individuellen Vorstellungen der Kunden spezialisiert. Praktisch vor der Haustür war der Handwerksbetrieb in den Umbau des Donaucenter I (E-Center) involviert und lieferte und baute hier die ganzen Fenster und Türen ein. Eine ganz besondere Herausforderung war die Sanierung der Glaskuppeln am Solemar in Bad Dürrheim vor drei Jahren.

Der Handwerksbetrieb präsentierte sich mehrfach beim Ausbildungsforum an der Eichendorffschule. 2007 schlossen sich fünf Betriebe aus Donaueschingen zum Handwerkerverbund "Die Heimatgestalter" zusammen – auch hier war Armin Hauser eine treibende Kraft.