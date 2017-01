Donaueschingen Donaueschinger Fußballer als Praktikant bei Werder Bremen

Christian Ewald macht im Rahmen seines Sportstudiums beim Bundesligisten tolle Erfahrungen

Donaueschingen – Welcher Fußballspieler träumt nicht davon, einmal in seiner Laufbahn bei einem Bundesligaverein zu landen. Für den 26-jährigen Christian Ewald aus Donaueschingen ist dieser Traum im letzten Quartal des zu Ende gegangenen Jahres in Erfüllung gegangen.

Normalerweise beim SSC Donaueschingen Fußball spielend, reichte es zwar nicht für einen Profikader, vielmehr durfte er zum Abschluss seines Studiums der Sportwissenschaft und Sporttherapie die dort erworbenen theoretischen Kenntnisse als Praktikant in der Reha-Abteilung des SV Werder Bremen praxisnah vervollständigen.

"Ich konnte sehr viel von den professionellen Ärzten und Therapeuten lernen, die sich viel Zeit für mich genommen haben", zeigt sich Ewald nach seiner Rückkehr immer noch angetan vom Gemeinschaftsgeist im Team. "Wenn immer wieder von einer Werder-Familie die Rede ist, ich habe dieses Gefühl tatsächlich erleben dürfen und bin überrascht, wie familiär es in einem so großen Verein zugeht", schwärmt er von den tollen Monaten an der Weser.

Es waren zwar nicht die aktuellen Profis, die Heilung für ihre Blessuren beim Donaueschinger suchten, vielmehr oblag ihm die Betreuung der Spieler aus der zweiten und dritten Mannschaft, die U-23-Junioren. Dennoch gab es einige Schnittpunkte mit dem Profikader. So durfte er der speziellen Reha-Behandlung von Max Kruse ebenso beiwohnen wie der von Philipp Bargfrede. Ansonsten erstellte er speziell auf einzelne verletzte Spieler abgestimmte Trainingsplänen und überwachte deren Durchführung an Geräten im Kraftraum bis hin zum endgültigen Fitnesstest auf dem Spielfeld.

Denn Fußball wurde natürlich auch gespielt, wenn es galt, die Spieler mit bestimmten Ballübungen wieder an das Mannschaftstraining heranzuführen.

Das durchschnittlich sehr junge Team machte es ihm und weiteren Praktikanten einfach, sich trotz manchmal langem Arbeitstag richtig wohl zu fühlen. Dazu gehörte natürlich die obligatorische Freikarte zu den Heimspielen. Aber auch die Teilnahme an der Werder-Weihnachtsfeier beeindruckte den Baaremer beim Aufenthalt im hohen Norden.

Werder Bremen

Der SV Werder Bremen gehört zu den erfolgreichsten Mannschaften der Bundesliga. Neben vier deutschen Meisterschaften und sechs DFB-Pokal-Siegen steht ein Gewinn des Europapokals der Pokalsieger zu Buche. Der Klub gehört zu den Gründungsmitglied der Bundesliga und gehörte dieser außer der Spielzeit 1980/81 durchgehend an. In der ewigen Tabelle liegt Bremen hinter Bayern München auf Platz 2.