Donaueschingen Donaueschinger Fürstenberg-Gymnasium öffnet Grundschülern die Tür

Rektor Mario Mosbacher betont am Öffentlichkeits-Tag den Stellenwert der Grundschulempfehlung

Donaueschingen – Zusammen mit ihren Eltern nutzten viele Viertklässler beim Tag der offenen Tür am Fürstenberg-Gymnasium die Gelegenheit, die Bildungsangebote der Schule und die zahlreichen Möglichkeiten innerhalb und außerhalb des Unterrichts kennenzulernen. Bei der Begrüßung wies die Theater-AG der Schule laut Pressetext die Besucher auf die Vorstellungen der Shakespeare-Komödie „Ein Sommernachtstraum“ hin. Während die Grundschüler in Kleingruppen von Fünftklässler zu verschiedenen Stationen im Schulhaus geleitet wurden, informierte Schulleiter Mario Mosbacher die Eltern über Charakteristika des Fürstenberg-Gymnasiums und erläuterte die pädagogische wie fachliche Handschrift seines Hauses.

„Wir trainieren grundlegende Fähigkeiten und Fertigkeiten, kombiniert mit inhaltlichem Wissen in den verschiedenen Fächern“, so Mosbacher. Besondere Neugier, Diskussionsfreude und Kreativität seien wichtige Voraussetzungen für eine erfolgreiche gymnasiale Bildungskarriere. Auf diesem Weg würden die Kinder und Jugendlichen durch die Lehrkräfte des Fürstenberg-Gymnasiums tatkräftig unterstützt. Mosbacher unterstrich in seiner Präsentation den besonderen Stellenwert der Grundschulempfehlung. „Vertrauen sie dem Urteil der Klassenlehrer in der Grundschule. Vertrauen sie den Fähigkeiten ihres Kindes. Und vertrauen sie uns – wir werden ihr Kind begleiten."

In den Räumen der Fächern Biologie, Chemie und Physik konnten in der Zwischenzeit die Grundschüler verschiedene Experimente beobachten. Beliebt war auch der Blick durch das Mikroskop und der Test zur elektrischen Leitfähigkeit. Den zwei Viertklässlerinnen Jana und Lisa hat es im Chemie-Raum die Untersuchung zum Säuregehalt von Flüssigkeiten angetan. Den Unterschied konnten sie über die unterschiedliche Einfärbung bestimmen. „Da sieht man leichter die Unterschiede“, verdeutlicht Lisa ihrer Mitschülerin. Das Experiment macht den beiden Mädchen, die derzeit auf die Erich-Kästner-Schule gehen, sichtlich Spaß.

Andere Viertklässler konnten beim Trommelkurs in der Musik rhythmisches Geschick zeigen. Im Obergeschoss des Hauses stellten sich die verschiedenen Fremdsprachen und ihre Austauschprogramme mit Ländern rund um den Globus vor. Die Schülerguides aus den 5. Klassen, die an diesem Tag ihre künftigen Mitschüler durch das Haus führten, besprachen sich mehrmals mit den Grundschülern kurz über die weitere Route durch das Schulhaus. In seiner kurzen Ansprache unterstrich Ralf Herr, Elternbeiratsvorsitzender, die nötige Zusammenarbeit von Eltern und Lehrern zum Wohle der Kinder. „Die Schullaufbahn als eine gedachte Straße hat zwei Leitplanken – auf der einen Seite die Lehrer, auf der anderen die Eltern“, verdeutlichte er die Aufgabenverteilung.

Die Anmeldung der kommenden Fünftklässler am Fürstenberg-Gymnasium findet am 4./5. April statt. Um das Anmeldeverfahren zu vereinfachen, gelten besondere Zeitfenster. Nähere Informationen gibt es dazu auf der Schul-Homepage oder telefonisch unter 0771/8986470.