Donaueschingen Donaueschinger Fünftklässler mit klugen Köpfen

Junge Mathematikschüler des Fürstenberg-Gymnasiums erreichen zweiten Platz bei internationalem Wettbewerb

Fünftklässler des Fürstenberg-Gymnasiums haben beim internationalen Schülerwettbewerb Mathematik ohne Grenzen im Regierungsbezirk Freiburg den hervorragenden zweiten Platz erreicht. Groß war die Freude bei den Gymnasiasten darüber, dass sie auf Anhieb einen Platz auf dem Siegertreppchen erreicht haben. „Gerade in der Spitzengruppe liegen die Ergebnisse dicht beieinander“, so Mathematiklehrer Matthias Heidecker, der die Klasse 5d beim Wettbewerb betreut hat. So sei der Abstand zum diesjährigen Siegerteam des Robert-Gerwig-Gymnasiums Hausach hauchdünn ausgefallen. Komplettiert wird die Freude am Donaueschinger Gymnasium durch das erfolgreiche Abschneiden der anderen fünften Klassen. Auch sie konnten sich in der Spitzengruppe platzieren. Die Klassen müssen innerhalb von zwei Stunden gemeinsam neun Aufgaben lösen. Am Wettbewerb nahmen in 30 Ländern über 9000 Klassen mit 250 000 Schülern teil. Im Regierungsbezirk Freiburg waren 116 Klassen beteiligt. Bild: Christian Gassner