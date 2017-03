Donaueschingen Donaueschinger DJK-Sportler werden zu Häuslebauern

Der Bauantrag für das zweistöckige Gebäude ist eingereicht – und dadurch rückt das Prädikat \"DFB-Stützpunkt\" in greifbare Nähe.

Donaueschingen-Allmendshofen - Der geplante Neubau im Sportpark Allmendshofen der DJK Donaueschingen nimmt konkrete Formen an. Die Bauanträge für das 15 mal 12 Meter große zweistöckige Gebäude sind eingereicht. Wenn alles nach Plan läuft, sollen im Mai die Bauarbeiten starten, Ende des Jahres soll der Neubau bezugsfertig sein.

So rund wie es aktuell bei den Fußballteams der DJK Donaueschingen läuft, so läuft es auch mit dem geplanten Neubau. Direkt neben dem bestehenden Clubheim soll der Neubau hin, rund 350 Quadratmeter auf zwei Stockwerken sollen hier realisiert werden. Im Erdgeschoss sollen vier Umkleideräume nebst Duschen entstehen, im Obergeschoss laufen noch Planungen, hier kann man sich einen Seminarraum ebenso vorstellen wie einen Fitnessraum und genügend Stauraum für Gerätschaften. Gebaut werden soll in Holständerbauweise oder Holzmassiv mit Außendämmung. Auf das Satteldach kommt eine Solartherme für die Warmwasseraufbereitung, zusätzlich wird bei der Befeuerung auf Gas gesetzt. Gleichzeitig schließt man auch das bis dato mit Öl geheizte Clubheim an die Gasversorgung an.

„Es wurde viel geplant und zusammengesessen“, so ein sichtlich stolzer und zufriedener Vorsitzender Klaus Landen. „In fünf Jahren realisierten wir eine neuen Kunstrasenplatz, nicht zuletzt durch die hohe Eigenleistung der Mitglieder, und dieser ist nun abbezahlt“, so Landen: „Also Zeit, das nächste Projekt anzugehen.“ Dabei steht der Neubau auf einer grundsoliden Planung, auch bei der Finanzierung. Eigenleistungen, Spenden, Sponsoring und Zuschüsse sowie ein Darlehen lassen die Grün-Weißen ihren Neubau in einem mittleren sechsstelligen Betrag realisieren.

Es wurden ehrenamtliche Teams gebildet, neben Bautechnik ein Finanzierungs- sowie Sponsoring-Team. Klaus Landen ist unter anderem für die Kommunikation zuständig. „Hier haben verschiedene Vereinsmitglieder jeweils den Hut auf. Das heißt aber nicht, dass nicht weitere Mitglieder, die sich für ein bestimmtes Thema berufen sehen, mit einsteigen können“. Hintergrund sind die doch in die Jahre gekommenen Umkleiden im bisherigen Clubheim, zudem kämpft man dort je nach Niederschlägen und Schneeschmelze immer wieder mit Wasser in den Kabinen.

„Wir freuen uns alle auf den Neubau, kommen so doch wieder Alt und Jung zusammen und das Zugehörigkeitsgefühl wird ebenfalls weiter gestärkt“, ist sich der Vorsitzende sicher. Ganz aktuell steht den DJKlern vom Deutschen Fußballbund (DFB) eine Anfrage ins Haus, ob sie nicht Interesse hätten, DFB-Stützpunkt zu werden. „Auch für diese Frage sind wir offen, und wir sind uns sicher, dass uns dabei auch der Neubau weiterbringen wird. Schließlich ist die Infrastruktur auch ein wichtiges Argument für den DFB, einen Stützpunkt zu vergeben“. Erfreulicherweise zeigt sich auch das Fürstenhaus mit den Plänen der Allmendshofener Kicker einverstanden und überlässt ihnen zu moderaten Konditionen weiteren Baugrund.

Auch das Park-Problem gerade bei den Landesligaspielen der ersten Mannschaft wurde unter die Lupe genommen. Ein Ballfangzaun hinter dem Tor soll ein noch näheres Parken am Spielfeldrand möglich machen. Dass die Situation auch heute schon gerade bei Derbys angespannt ist, ist jedem klar. Diese Situation soll durch den Neubau nicht noch verschärft werden.

DJK Donaueschingen

Die DJK Donaueschingen ist momentan das Aushängeschild in punkto Fußball in Donaueschingen. Die erste Mannschaft steht auf dem dritten Tabellenplatz in der Landesliga, hinzu kommen eine zweite und dritte Mannschaft sowie Jugendteams in den Klassen A bis G. Zusätzlich unterhält die DJK eine Wander-, Tischtennis-, Gymnastik-, Fahrrad- und Krebssportgruppe.