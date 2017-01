Donaueschingen Donaueschinger Belzä Buabä eröffnen Fasnetsaison

Mit dem Häsabstauben und dem Häs-TÜV sind die Donaueschinger Belzä Buabä bereit für die Fasnet, in der etliche Termine anstehen.

Die Belzä Buabä Donaueschingen haben ihre Fasnetsaison mit gleichzeitigem Häsabstauben und Häs-TÜV gestartet. Die Freude war groß, da nun sämtliche Vorbereitungen für die anstehende Fasnetsaison abgeschlossen sind und die Mitglieder sich wieder auf die kommenden Narrentreffen freuen können.

Zu Beginn war die Zunft bereits bei der Fasnet-Eröffnung des Frohsinns dabei. Weiter geht es mit dem Nachtumzug der Erzknabberteufel in Aichhalden, gefolgt vom Jubiläumswochenende der Loräbieschter in Gutmadingen. Danach folgt der Umzug bei den Narrenfreunden in Aldingen. Am darauffolgenden Wochenende ist die Zunft zu Gast beim siebten Schwarzwälder Narrentreff in Unterkirnach, bevor man dann zwei Tage das Jubiläum der Schlangenzunft Zarten feiern wird. Anschließend stehen schon die Donaueschinger Umzüge und Bälle an, wo die Teufel ihr närrisches Unwesen treiben werden. Bevor die Fasnetsaison zu Ende ist, geht es noch zum Fasnet-Mendig-Umzug im Bräunlingen und zum Strählen in Donaueschingen.