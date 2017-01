Donaueschingen Donaueschingen: Schutz vor Langfingern

Wie machen Bauherren ihr Haus einbruchssicher? Eine Frage, die bei der Messe Haus-Bau-Energie beantwortet wird

Donaueschingen – Über 167 000-mal haben Einbrecher alleine im vergangenen Jahr zugeschlagen. Die Messe Haus-Bau-Energie zeigt, was Langfinger abhalten kann, teilt der Veranstalter mit. So finden sich auf der Messe Anbieter von Fenstern und Türen, die hohe Sicherheitsstandards erfüllen. Bei der Leistungsschau präsentieren von Freitag, 13., bis Sonntag, 15. Januar, über 70 Fachunternehmen zeitgemäßes Bauen und Wohnen.

Besonders effektiv sei es, auf eine Kombination aus mechanischem und elektronischem Schutz zu setzen. „Es ist wie beim Zahnarzt: Vorsorge tut weniger weh als bohren.“ Ralf Mikitta, Micycle Telematik- und Sicherheitssysteme, bedauert, dass zu viele Eigenheimbesitzer erst handeln, wenn schon etwas passiert sei. Welche Gegenmaßnahmen wirken, klärt er in zwei Vorträgen am Freitag um 14 Uhr und am Samstag um 16 Uhr. Sein Credo: „Abschrecken, noch bevor der Einbrecher ins Haus eindringen kann.“ Zum Beispiel mit einer Außensirene, die ordentlich Lärm macht, sobald sich ungebetene Gäste an Fenster oder Türen zu schaffen machen.

Eine Auswahl an zertifizieren Einbruchmeldeanlagen und Videosystemen stellt auch die Firma Reiff Sicherheitstechnik vor. Firmenchef Peter Reiff weist darauf hin, dass der Staat Maßnahmen zum Einbruchschutz sogar fördert: „Wir beraten am Messestand gerne zu diesem Thema“, sagt Reiff.

Auch 2017 sind die Donauhallen wieder ausgebucht. Architektur und Innenausbau, Heizung, erneuerbare Energien, Sicherheit, Finanzierung und Förderung, traumhafte Bäder, Treppen, Balkone: All das und mehr zeigt die 14. Ausgabe der Messe. Besonders vielfältig sei diesmal die Auswahl im Bereich Hausbau: Zwölf Anbieter stellen die verschiedensten Stile und Konzepte vor – vom Holzbau bis zum Massivhaus. Die Baumesse bietet an allen drei Messetagen ein umfangreiches Vortragsprogramm rund um Einbruchschutz, Energieeffizienz, gesundes Wohnen, Architektur und Wohnambiente. Auf der Agenda stehen außerdem Zukunftsthemen wie Elektromobilität oder das intelligente Haus.

Energieeffizienz im Eigenheim ist traditionell ein wichtiges Messethema. Die Aussteller stellen den neuesten Stand der Technik in den Bereichen Dämmung, Heizung oder Energieversorgung vor. An allen drei Messetagen beraten unabhängige Experten der Energieagentur Schwarzwald-Baar-Kreis. Zudem stellen Experten auf dem Messeforum Energiesparmaßnahmen für Alt- und Neubauten vor.

Termin: 13. bis 15. Januar, täglich von 10 bis 18 Uhr, in den Donauhallen. Eintritt 6 Euro an der Tageskasse/4 Euro ermäßigt. Besucher können sich einen Gutschein für ein ermäßigtes Tagesticket herunterladen unter www.hausbauenergie.de. Offizielle Messeeröffnung am Freitag, 13. Januar, 11 Uhr. Redner: Bürgermeister Bernhard Kaiser, Landrat Sven Hinterseh, Reiner Probst (Architektenkammer Baden-Württemberg). Veranstalter: Peter Sauber Agentur Messen und Kongresse GmbH, Wankelstraße 1, 70563 Stuttgart, www.hausbauenergie.de