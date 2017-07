Donaueschingen Donaueschingen: Die ersten Riffs auf der Gitarre

Ensembles zuhören und Instrumente selbst ausprobieren: Der Musikschultag weckt Lust auf die Welt der Töne

Erfolgreiche Werbung in eigener Sache betrieb die Musikschule mit ihrem Tag der offenen Tür. Der Einladung von Schulleiterin Katrin Bleier, ihrer rund 40 Lehrer und des Elternbeirats, der die Bewirtung übernahm, folgten zahlreiche große und kleine Besucher. Von Beginn an war richtig viel los und die Einrichtung konnte zeigen, weshalb sich hier so viele Musikschüler ausbilden lassen.

Nach einem geschichtlichen Rückblick mit Instrumentenvorstellung im Gewölbekeller zu Beginn der Veranstaltung, begrüßte Bleier die zahlreichen Gäste zu einem konzertanten Streifzug durch das vielfältige Angebot der Musikschule an der frischen Luft. Sie forderte die Kinder und Erwachsenen dazu auf, sich in den Zimmern vom Keller bis unters Dach von den Lehrkräften beraten zu lassen und vor allem: die verschiedenen Instrumente selbst auszuprobieren. "Vielleicht findet ja der eine oder andere sein neues Hobby hier im Haus", so Bleier.

"Die Musikschule ist eine ganz wichtige Einrichtung", betonte Oberbürgermeister Erik Pauly. "Der heutige Tag ist dazu da, Hemmschwellen abzubauen." Den Eltern riet er einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. "Die Musikschule steht auch den Erwachsenen jederzeit offen", sagte Pauly. "Donaueschingen ist eine Musikstadt und wir fördern die Musikschule entsprechend."

Beim Rundgang mit der Schulleiterin durch die Musikzimmer zeigte sich der OB begeistert von dem vielfältigen Angebot und nahm die Aufforderung, einmal selbst ein Instrument auszuprobieren, wörtlich. Von der langjährigen Blockflöten-Lehrerin Susanne Weber ließ sich der Verwaltungschef in die Kunst des Bassflötenspielens einführen – und es macht Pauly sichtlich Spaß.

Bei einer Wurst, einem Getränk und netten Gesprächen ließen es sich die Besucher gut gehen und beklatschten die Vorführungen der verschiedenen Gruppen. Den Aufakt bestritt die Bläserklasse der Realschule, die seit 13 Jahren mit der Musikschule kooperiert, gefolgt von der Jugendkapelle, den Trompeten-, Akkordeon- und Saxophonensemble sowie der Schulband "Five Live".