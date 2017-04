Donaueschingen Donaueschingen: Der bisherige Standesbeamte will nicht mehr

Der bisherige Sachgebietsleiter Harald Schilling möchte künftig eine andere Funktion innerhalb des Amts übernehmen. Der Gemeinderat wünscht sich deshalb jetzt eine Beamtenstelle. Höhergruppierung soll wieder Kontinuität bringen

Jeder nennt ihn selbstverständlich den Standesbeamten. In Donaueschingen heißt er auch so, er arbeitet aber nur im Angestelltenverhältnis. Doch was nicht ist, könnte wieder werden. Jedenfalls hat die Stadt die Stelle des Sachgebietsleiters im Amt Öffentliche Ordnung, die den Bürgerservice im Rathaus II und eben das Standesamt umfasst, entsprechend ausgeschrieben. Notwendig geworden ist die Stellenbesetzung, weil der bisherige Sachgebietsleiter Harald Schilling künftig eine andere Funktion innerhalb des Amts übernehmen möchte.

Bis dass der Tod Euch scheidet, sagt zwar nur der katholische Pfarrer vor jungen Paaren, aber auch die Beziehung zwischen Amtsleiter und Donaueschinger Standesamt war einst eine innige und dauerhafte. Doch nachdem Reinhold Will eine Forderung an die Stadt gestellt hatte, die ihm Stadt und Gemeinderat nicht erfüllen wollten, kündigte er und arbeitet seither in der Landeshauptstadt.

Eine Nachfolge war mit Regina Stern-Jäckle aus Hüfingen im Mai 2013 zwar schnell gefunden, aber schnell war die einstige Standesbeamtin Königsfelds auch wieder weg. Und so rückte 2014 Harald Schilling für Stern-Jäckle in die Position des stellvertretenden Amtsleiters des Amts für Öffentliche Ordnung. Er war damit einer von vier im Rathaus, die Trauungen vornehmen konnten.

Doch Trauungen möchte der derzeit erkrankte Schilling nun nicht mehr vornehmen und bat um die Übernahme anderer Aufgaben, was der Gemeinderat inzwischen auch akzeptiert hat. So lastet das Amt des Standesbeamten im Donaueschinger Rathaus derzeit nur auf den Schultern von Sümeyye Atar, die monatlich rund 15 Trauungen zu bewältigen hat – samstags bis zu vier. Trotz des personellen Engpasses habe man noch keine Terminanfragen beim Standesamt ablehnen müssen, unterstreicht Stadtsprecherin Beatrix Grüninger.

Ähnlich wie beim derzeit unbesetzten Kulturamts-Chefposten wurden bei der Ämterneustrukturierung unter dem damaligen OB Frei auch die Aufgaben der Mitarbeiter neu definiert und verteilt. 2016 gab es eine weitere Neuordnung. Generell sind die Aufgaben umfassender und anspruchsvoller geworden, womit sich der häufige Stellenwechsel bei der Stadt vielleicht erklären lässt. Während der Gemeinderat mit dem Ausscheiden der bisherigen Kulturmanagerin Lina Mell mit einer personellen Teilung von Kultur und Tourismus reagiert hat, stimmte der Rat jüngst der Verwaltungsvorlage auf Wiederbesetzung der Standesamtstelle nicht kommentarlos zu.

Um entsprechende Bewerbungen zu bekommen, so SPD-Stadtrat Gottfried Vetter, sollte man die Stelle doch wieder als attraktivere Beamtenstelle ausweisen. Da dieses Ansinnen von den anderen Fraktionen keinen Widerspruch erntete, liefen die Bedenken der Verwaltung bezüglich der belastenden Rücklagenbildung für Beamtenpensionen ins Leere. Ad hoc konnte die Stelle aber nach kurzer interner juristischer Beratung nicht aufgewertet werden. So bleibt es in der Ausschreibung bei einer etwas verklausulierten Möglichkeit einer Anstellung im Beamtenverhältnis zum neuen Haushaltsjahr 2018. Verpackt in den "Fall einer Organisationsänderung" ist als Anreiz zudem eine tarifliche Höhergruppierung in Aussicht gestellt. So soll, meint Beatrix Grüninger, ein möglichst großes Bewerberfeld angesprochen werden. Dieses wünscht sich auch der Gemeinderat, denn in der Vergangenheit war die Auswahl für den Rat nicht immer groß, was sich im Blick auf Kontinuität nicht unbedingt positiv ausgewirkt hat. Am 27. April ist Bewerbungsschluss.

Neuordnung

Das Amt für öffentliche Ordnung wurde 2016 auf Vorschlag des neuen Amtsleiters Andreas Dereck effektiver umgestaltet. Dies hatte sich unter anderem durch den Arbeitsmehraufwand im Bereich der Ausländer/Flüchtlinge ergeben.