Donaueschingen Donaueschingen: Das vergangene Jahr von A bis Z

2016 war das Jahr der Konzepte. Verkehr und Tourismus werden neu geordnet, und auch beim ehemaligen Kasernenareal geht’s voran.

A wie Allmendshofen: Das ganze Jahr über war es ein Thema: Die kleine, altersschwache Bregbrücke, die die Gemüter bewegte. Zuerst durften die Fußgänger nur noch einzeln drüber, dann wurde die Brücke ganz gesperrt. Zuerst sprach sich der Gemeinderat gegen eine befahrbare Ersatzbrücke aus, dann folgte der Protest der Allmendshofener inklusive einer Traktor-Demo. Nun gibt es doch eine befahrbare Brücke.

B wie Bundesstraße 27: Lange hatte die Region gewartet. Am 13. Juni fand der Spatenstich statt. Die Bauarbeiten sind bereits in vollem Gange. Nicht nur der Unfallschwerpunkt Allmendshofener Zubringer wird durch den kreuzungsfreien Ausbau entschärft. Auch wird die Bundesstraße zwischen Donaueschingen Mitte und Hüfinger Wasserturm vierspurig ausgebaut.

C wie Cyberwalz: Die drei Abiturienten des Fürstenberg-Gymnasiums, Lukas Werb, Alexander Kaiser und Philipp Bürk, sind in die Welt ausgezogen, um das Lernen in der Welt bekannt zu machen. Aktuell sind die drei in Kalifornien.

D wie Demokratie: Die Region hatte die Wahl. Und was bei der Landtagswahl herausgekommen ist, hat nicht jedem gefallen. CDU-Spitzenkandidat Guido Wolf büßt im eigenen Wahlkreis viel ein: Die CDU verlor 12,6 Prozentpunkte und erreichte nur noch 33,7 Prozent. Auch die SPD erhielt im Wahlkreis 55 nur noch 8,8 Prozent und lag damit deutlich unter dem Landesschnitt. Gewinner waren die Grünen, die um 9,5 Prozentpunkte auf 27 Prozent zulegten und zweitstärkste Partei wurden, und die AfD, der es im Wahlkreis Tuttlingen-Donaueschingen nicht nur gelang, 15,9 Prozent zu erzielen, sondern mit Lars Patrick Berg einen Abgeordneten nach Stuttgart zu entsenden.

Der FDP-Politiker Niko Reith konnte sich allerdings kein Abgeordnetenamt mehr sichern.

E wie Eschinger Gschichten: Ein besonderes Projekt hat die Donaueschinger Bürgerstiftung anlässlich ihres zehnjährigen Bestehens realisiert. 320 Seiten, 47 Geschichten und 18 Autoren: Im Buch „Eschinger Gschichten“ sind kurze Erzählungen auf Alemannisch und auch Hochdeutsch zu finden.

F wie Freigabe: Nun steht es fest. Das Land wird das ehemalige Kasernengelände bis Ende 2019 komplett freigeben. Der nördliche Teil soll schon Anfang des Jahres übergeben werden, sodass dort bald mit der Umsetzung der Planungen für ein neues Stadtviertel begonnen werden kann.

G wie Gruhler: Seit 1981 war er Chef der Donaueschinger Verkehrswacht, 20 Jahre saß er im Gemeinderat – Anfang September feierte der ehemalige Polizeichef Franz Gruhler seinen 80. Geburtstag. Und noch heute fühlt er sich als Donaueschinger und ist zwei bis dreimal pro Woche im Rathaus anzutreffen.

H wie Hoppmann: Erst mit Blumen bedacht, dann geschasst: Die Jugendkapelle feierte gemeinsam mit dem Dirigenten Matthias Hoppmann den 50. Geburtstag. Nur einen Tag später erhielt Hoppmann die Kündigung und musste nach zwei Jahren den Taktstock abgeben. Den Job hat nun übrigens Katrin Bleier übernommen. Mehr zu ihr unter dem Buchstaben N.

I wie Irmapark: Für 600 000 Euro soll der Irmaparkt zu einem Generationenpark mit Erlebniswert umgestaltet werden. Mit dem ersten Bauabschnitt wurde bereits begonnen. Die Baustelle beginnt direkt an der Brigach mit dem Einbau von zwei Treppen hinab zum Fluss. Es folgt eine Sitzreihe, und im Park selbst soll eine Spielelandschaft mit Trampolin, Wasserspielen und Klettergerüsten und -steinen entstehen.

J wie Jubiläum: Gefeiert wurde 2016 viel in Donaueschingen. So wurde die Kolpingsfamilie 125 Jahre alt. Die Feuerwehren in Aasen und Pfohren konnten ebenso wie das Rote Kreuz auf eine 150-jährige Geschichte zurückblicken. Und der Männergesangverein Allmendshofen feierte seinen 140. Geburtstag.

K wie Konzepte: 2016 wurden Konzepte, wie für den Verkehr und den Tourismus, ausgearbeitet. 2017 und folgende werden nun die Jahre der Umsetzung. Natürlich soll das Alleinstellungsmerkmal Donauquelle besser vermarktet werden. Beim Verkehr gibt es sicherlich auch Änderungen, an die sich die Donaueschinger erst gewöhnen müssen. So soll beispielsweise stadteinwärts im Bereich der Stadtkirche und Donauquelle eine Einbahnstraße eingerichtet werden.

L wie Lindemann: Die Erich-Kästner-Schule hat eine neue Rektorin. Nachdem Renate von Witzleben sich in den Ruhestand verabschiedet hat, übernahm Gabriele Lindemann die Leitung der Grundschule. Übrigens keine Unbekannte: Schließlich hat sie schon die Allmendshofener Außenstelle geleitet.

M wie Mozart: Lange ist es her, dass Wolfgang Amadeus Mozart Donaueschingen besucht hat. Nämlich 250 Jahre. Im Oktober 1766 verweilte der damals Zehnjährige für zwölf Tage in der Fürstenberger Residenz.

N wie neue Musikschulchefin: Katrin Bleier hat Anfang Juni die Leitung der Donaueschinger Musikschule und somit die Nachfolge von Gerhard Eberl übernommen.

O wie Öschberghof: Mehr als 50 Millionen Euro investiert der Öschberghof in den Umbau des Hotels und die Erweiterung des Golfplatzes. Die Bauarbeiten haben in diesem Jahr begonnen, sollen aber noch bis September 2018 dauern.

P wie Paul-Pietsch-Rallye: Im Juni wurde Donaueschingen zum Start- und Ausgangspunkt der Paul-Pietsch-Rallye, im Gedenken an den Rennfahrer und Verleger. Über 100 Fahrzeuge nahmen teil und brachten so über acht Jahrzehnte Automobilgeschichte in die Stadt. Vorneweg immer der Bugatti 35 T aus dem Jahre 1928, den die Pietsch-Erben Peter-Paul Pietsch und Patricia Scholten fuhren.

Q wie Quelle: Drei Jahre lang wurde die Donauquelle saniert. Mit dem Abschluss der Bauarbeiten stand dann ein großes Fest an. Drei Tag lang dauerte die Kombination aus Stadtfest, Gregorifest und Donauquellfest. Es war ein großer Erfolg, sodass das Fest wiederholt werden soll. So wird auch 2017 gefeiert. Das Brauereifest und das Donauquellfest werden am gleichen Wochenende stattfinden, sodass das Fest nicht nur wesentlich größer ist, sondern auch Synergieeffekte genutzt werden können.

R wie Reitturnier: Es gehört einfach zu einem Jahr in Donaueschingen dazu. Das Reitturnier. Und dann fand es auch noch zum 50. Mal statt. Während am Donnerstag das neue Konzept nicht aufging, kamen an den drei anderen Tagen die Besucher, sodass sich Turnierchef Kaspar Funke doch noch zufrieden zeigte. Weniger zufriedenstellend war im Vorfeld allerdings die Zusammenarbeit zwischen dem Turnierveranstalter Escon, dem Fürstenhaus und der Stadtverwaltung. Es kam zu heftigen Verstimmungen.

S wie San Mario: Zwei Jahre wurde das Schulprojekt am Fürstenberg-Gymnasium vorbereitet und dann verwandelte sich die Schule im Juli für fünf Tage zum Staat. Von der eigenen Währung über die verschiedensten Unternehmen bis hin zum Parlament: In San Mario gab es alles, was ein richtiger Staat braucht.

T wie Tierheim: Lange schon wünscht sich das Tierheim einen Neubau, denn das aktuelle Gebäude aus dem Jahre 1961 erfüllt nicht mehr die Anforderungen. Mit der Umgestaltung des Donauzusammenflusses ergibt sich nun eine Möglichkeit. Sowohl die Hundefreunde als auch das Tierheim sollen einen Ersatzbau bekommen.

U wie Überraschung: Als Thomas Binder mit seiner Aufener Musik beim Bürgerempfang die Bühne betrat, ahnte er noch nicht, dass er geehrt werden würde: 43 Jahre war er in unterschiedlichen Funktionen im Vorstand des MV Aufen tätig – lediglich Dirigent und Kassierer war er nie. Für sein jahrzehntelanges Engagement wurde er mit der Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg ausgezeichnet.

V wie Vác: 20 Jahre lang hat der Freundeskreis Vác die Partnerschaft zwischen Donaueschingen und Vác maßgeblich mitgestaltet. 2016 geriet der Verein ins Straucheln. Niemand wollte nach dem Ausscheiden des Vorsitzenden Artur Zwetschke die Position übernehmen. Doch im Bestreben um die Erhaltung des Freundeskreises leistet OB Erik Pauly Schützenhilfe. Ein neuer Stammtisch soll nun als Anfang das Vereinsleben verbessern.

W wie was nun? Bei W könnten wir über die Windkraft (die geplanten Anlagen auf der Länge sorgten für einigen Gesprächsstoff), den Wolf (der kurz auf der Baar gesichtet wurde und dann wieder spurlos verschwunden ist) oder das Weihnachtswäldchen (über das sich die Donaueschinger sehr freuten, denn schließlich war es eine gelungene Ersatzveranstaltung für den ausgefallenen Weihnachtsmarkt) schreiben.

X wie x-Mal haben sich die Gemeinderäte getroffen, um über den Haushalt zu diskutieren. Schließlich drohte die Verschuldung. Doch am Ende ist es dann doch noch gelungen, eine ausgeglichene Finanzplanung für das kommenden Jahr aufzustellen.

Y wie Y-Reisen: Nicht nur einen neuen Schießplatz gibt es für die Soldaten in Donaueschingen. Im vergangenen Jahr gab es auch einen neuen Kommandanten. Alexander Stühmer hat Donaueschingen verlassen und seine Nachfolge hat Wolf Rüdiger Otto angetreten.

Z zu guter Letzt wünscht Ihnen die SÜDKURIER-Redaktion einen guten Rutsch.