Bräunlingen Dögginger Tunnel bleibt auch kommende Woche geschlossen

Die Nord-Röhre des B-31-Tunnels bleibt bis mindestens Ende nächster Woche gesperrt. Die Sanierung wird nun doch nicht vorgezogen

Bräunlingen (chn) Es wird länger dauern: nicht nur für die Autofahrer in Richtung Freiburg, die sich über die Umleitung durch Döggingen und Unadingen schlängeln müssen – sondern auch, bis die Verantwortlichen in Sachen Wiederöffnung der Dögginger Röhre nach dem Fahrzeugbrand endlich Licht am Ende des Tunnels sehen: Bis Ende kommender Woche bleibt die B 31 gesperrt. Vielleicht auch für länger.

Die zeitweilig angedachte Vorverlegung der nach Ostern geplanten Belags-Sanierungsarbeiten ist indessen vom Tisch: Die wichtige Verkehrsachse soll so schnell wie möglich wieder von den Autofahrern genutzt werden können. "Unser Primärziel ist jetzt die rasche Öffnung", sagt Reinhold Mayer, Leiter des Dezernats Ländlicher Raum beim Landratsamt, das für das Straßennetz im Landkreis zuständig ist.

Die Reparaturen laufen zwar schon – gestern wurde bereits der Straßenbelag an der Brandstelle erneuert und der Tunnel feucht gereinigt –, dennoch stehen noch umfangreiche, zeitaufwendige Untersuchungen und Arbeiten bevor. Die durch das brennende Auto verursachten Partikel müssen durch eine Spezialfirma abgesaugt werden, ehe dann die Luft in der Tunnelröhre von Fachleuten auf Schadstoffe untersucht und letztlich mit der Wiederherstellung der sicherheitsrelevanten Elektrotechnik begonnen werden kann.

"Wir arbeiten mit Hochdruck, wollen den Tunnel so schnell als irgend möglich wieder für den Verkehr öffnen", versichert Reinhold Mayer, der sich bezüglich der an dem Gebäude entstandenen Schadenshöhe nicht genau festlegen will. Klar ist jedoch, dass der Brand einen fünfstelligen Betrag kosten wird.

Verzögert werden die Arbeiten auch durch die Tatsache, dass einige der technischen Teile, die im Jahr 2002 in der Röhre verbaut worden waren, nicht mehr oder nur mit Verzögerung lieferbar sind. Sorgen bereitet auch noch der Bereich der unmittelbaren Brandstelle: In der Nothaltebucht, wo die ausgebrannte Geländelimousine gestanden hatte, liegen nach wie vor elektrische Kabel offen, weshalb dort die Reinigung bislang nur oberflächlich, ohne den Einsatz von Wasser erfolgen konnte.