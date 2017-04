Baar Diesel-Verkauf hat Sand im Getriebe

Diesel-Fahrzeuge sehen sich gegenwärtig vielfältiger Kritik ausgesetzt. Wie wirken Diskussionen um Feinstaub-Emissionen und mögliche Fahrverbote in Innenstädten auf Kaufinteressenten – und wie präsentiert sich der Absatz von Diesel-Modellen auf der Baar?

Er hat es momentan nicht leicht: Lange galt der Dieselmotor als spritsparende und CO2-arme Antriebsform. Doch 125 Jahre nachdem sein Erfinder Rudolf Diesel das Patent für den von ihm konzipierten Verbrennungsmotor eingereicht hat, ist dieser mächtig in Misskredit geraten: Feinstaub-Emission, Produktion von schädlichen Stickoxiden, in Großstädten drohen künftig Fahrverbote, der VW-Abgasskandal sorgt zusätzlich für Stunk. Grund genug nachzufragen, wie Autohändler und Kunden vor Ort die Situation erleben.

"Der Absatz von Diesel-Modellen ist bei uns in den vergangenen drei Monaten deutlich eingebrochen, vor alllem bei den kleineren Wagen", weiß denn auch Jürgen Erndle, Geschäftsführer und Verkäufer beim gleichnamigen Donaueschinger Mitsubishi-Autohaus, zu berichten. Die Kundschaft sei "wie ein scheues Reh", nämlich stark verunsichert durch Medienberichte und die Ankündigungen der Landesregierung.

Was kommt auf uns zu, wenn wir uns jetzt für einen Diesel entscheiden? Werden zukünftig eventuell auch Besitzer von Fahrzeugen mit der bislang rigidesten Abgasnorm "Euro 6" Mühen oder Kosten drohen? Wie entwickelt sich wohl die Steuerbelastung? Diese Fragen begegnen Erndle täglich in Verkaufsgesprächen. "Oft wird auch das Konzept Diesel komplett angezweifelt", sagt der Verkäufer. Und wofür entscheiden sich die Kunden dann? "Der Absatz von Hybridmodellen ist deutlich angestiegen."

Daimler-Fahrer setzen auf den Diesel

Anders präsentiert sich die Situation indessen beim Mercedes-Fachhändler Südstern-Bölle. Baaremer Daimler-Fahrer setzen offenkundig allen Unkenrufen zum Trotz weiter auf den Dieselantrieb: Lediglich rund fünf Prozent weniger entsprechende Fahrzeuge wurden dort in jüngerer Zeit abgesetzt. Firmen-Vorstand Johann Bucher erklärt sich das nicht zuletzt auch mit Tradition: Mercedes ist seit jeher stark im Diesel-Markt etabliert.

Und auch das Umweltbewusstsein scheint bei dieser Käuferschicht etwas geringer ausgeprägt zu sein, denn anstatt einem aktuellen Trend zum Hybridantrieb diagnostiziert Bucher einen Absatzzuwachs bei den Benzinern – "und zwar vor allem in den kleinen und mittleren Klassen".

Diesbezüglich pflichtet ihm auch Roswitha Wider bei: "Alle wollen jetzt umsteigen – und zwar auf Benzin, nicht auf Elektroantrieb", sagt die Geschäftsführerin des Bräunlinger Autohaus Henkel. Die Landesregierung wisse "überhaupt nicht, was sie damit anrichtet", empört sich die Chefin des nicht vertragsgebundenen Autohauses unter Verweis auf die Zuliefererindustrie.

Wie reagieren Baaremer Autohändler denn nun konkret auf die gesunkene Kundennachfrage – etwa auch durch Preissenkungen bei Dieselfahrzeugen? Nein, sind sich die Verkäufer einig. Jedenfalls im Bereich der Neuwagen.

Weniger Geld für Gebrauchtwagen

Bei Gebrauchten jedoch sieht dies gegenwärtig etwas anders aus. Zwar legt eine unlängst publizierte deutschlandweite Untersuchung der Deutschen Automobil Treuhand GmbH den Trend nahe, dass der Restwert, den ein Diesel-Besitzer beim Verkauf eines alten Diesels erhält, in der Perspektive einer Gesamtschau immer noch ähnlich hoch sei wie in den Jahren zuvor.

Doch bei konkreter Nachfrage bei den Baaremer Händlern stellt sich die Situation dann doch anders dar: Hier schraubt sich die Preisspirale nämlich bisweilen mit der Drehzahl eines Zwölfzylinders nach unten. Eine Tendenz, die Robert Greuner vom gleichnamigen Autohaus besonders für eine Marke bestätigt: "Wer einen gebrauchten Diesel von Volkswagen verkaufen möchte, hat nicht nur ein Problem, sondern gleich zwei."

Kai-Uwe Kramp vom Opel-Autohaus an der Breg, der just von der Auslieferung eines Diesel-Neuwagens zurückkommt, nennt konkrete Zahlen: "2000 bis 3000 Euro zahle ich aktuell weniger, wenn ich einen Diesel von einer Privatperson ankaufe". Auch er spürt den Absatzrückgang, wenngleich auch nicht sehr deutlich.

Und ebendiesen nur bei Privatleuten: "Gewerbliche Kunden juckt die ganze Diskussion nicht." Deren Autos sind Leasing-Fahrzeuge und werden nur zwei Jahre gefahren, da kümmert sich keiner um eine rigidere Politik in der Zukunft. Was rät er Diesel-Besitzern denn im Moment? "Erst mal nicht überreagieren."

Dass dies dann doch allerhand Menschen tun, weiß Norbert Hug zu berichten: Sein Fiat-Autohaus Berg an der Breslauer Straße in Donaueschinger verkaufte in den vergangenen drei Monaten fast 30 Prozent weniger Fiat-Diesel-Modelle. Aber er weiß auch: "Diesen Verlust kompensieren wir durch mehr Benziner, die wir an die Kundschaft bringen." Einzig der Hüfinger Ford-Händler Steffen Albert berichtet von einer anderen Situation: Einen Rückgang verkaufter Dieselfahrzeuge habe er nicht zu konstatieren.

Nachfrage nach Nachrüstung

Bei Alexander Zwelbar von der gleichnamigen Donaueschinger Reparaturwerkstatt trudeln gerade fast täglich besorgte Besitzer älterer Dieselfahrzeuge ein, die sich technologisch gegen etwaige Abgas-Verschärfungen in der Zukunft wappnen wollen. Die Kunden interessieren sich für Nachrüstungen, aber insbesondere bei alten Fahrzeugen kann ihnen Alexander Zwelbar meist nur wenig Hoffnung machen.

Seine Prognose? "Der Benziner wird sich wieder durchsetzen." Da indes widerspricht ihm Norbert Hug vehement: "Das ist doch lediglich nur eine kurze Panikphase", sagt er – und schwingt sich anschließend wieder in seinen Diesel: Er schenkt sein Vertrauen dieser Antriebstechnologie. Schon seit vielen Jahren. "Aber wenn ich zukünftig nicht mehr durch Innenstädte fahren darf, steige auch ich um."

Der Diesel am Markt

Autos mit Dieselantrieb sind in den verschiedenen Regionen der Welt äußerst unterschiedlich präsent: In Europa und Indien hatten Fahrzeuge mit Dieselmotor im Jahr 2014 einen Anteil von über 50 Prozent bei der Zahl verkaufter PKW-Neuwagen. In den USA, China, Japan und Brasilien sind ebendiese Autos indes eine Rarität: Hier bewegen sich die statistischen Zahlen verkaufter Neuwagen zwischen null (Brasilien) und drei Prozent (USA). In Deutschland waren im gleichen Jahr knapp 48 Prozent der Neuwagen Diesel-Modelle. Der Anteil von dieselbetriebenen PKW am gesamten deutschen Autobestand ist seit dem Jahr Ende der 90er-Jahre kontinuierlich angestiegen. (chn)