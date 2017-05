Donaueschingen Diebstahlsserie: Jugendliche stehlen 18 Roller

Fünf Jugendliche sollen laut Polizei 18 Rolle gestohlen haben. Die Roller seien vorwiegend für Spritztouren genutzt und im Regelfall zurückgelassen worden, sobald der Tank leer war.

Eine seit Anfang Februar 2017 andauernde Diebstahlsserie von Rollern konnte nach umfangreichen Ermittlungen durch das Polizeirevier Donaueschingen fünf Jugendlichen im Alter von 16 und 17 Jahren zugeordnet werden. Gegen einen der Jugendlichen wird laut Polizei außerdem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Die Roller seien vorwiegend für Spritztouren genutzt und im Regelfall zurückgelassen worden, sobald der Tank leer war. Einige Roller seien auch ausgeschlachtet aufgefunden worden. Als Werkstatt hierzu habe vorwiegend die Wohnung eines Beschuldigten gedient. Insgesamt würden die fünf Jugendliche für 18 Diebstahlstaten in Frage kommen. Die Schadenssumme liegt bei mindestens 8000 Euro. Zwei Motorroller wären bislang nicht mehr aufgetaucht. Alle fünf Beschuldigte sind im Schwarzwald-Baar-Kreis wohnhaft. In 14 Fällen lag der Tatort in Donaueschingen, zweimal in Villingen-Schwenningen sowie je einmal in Hüfingen und Rottweil.