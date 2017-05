Donaueschingen Diebe stehlen 900 Liter Heizöl

Diebesgut in Donaueschingen von Baustelle abtransportiert. Auch 100 Meter Kabel fehlen

Donaueschingen – 900 Liter Heizöl und 100 Meter Stromkabel haben unbekannte Diebe von einer Baustelle an der Bundesstraße 27 bei Donaueschingen gestohlen. Die Tat ereignete sich über das vergangene Wochenende. Um an das Heizöl an einer Brückenbaustelle an der Bundesstraße 27 im Bereich der Anschlussstelle Donaueschingen-Mitte zu kommen, brachen die Täter nach Polizeiangaben gewaltsam ein Schloss an der Lagereinrichtung auf. Für den Abtransport ihrer Beute müssen die Diebe ein entsprechend großes Fahrzeug benutzt haben. Die Polizei Donaueschingen (0771 83783-0) ermittelt nun wegen schweren Diebstahls und bittet um sachdienliche Hinweise.