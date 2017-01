Donaueschingen Die erste Feuerwehr-Frau in 151 Jahren

Eva Schiesel wurde in die Pfohrener Feuerwehr aufgenommen, die 17-Jährige hilft gerne und arbeitet gerne im Team. Sie freut sich, ihre theoretischen Kenntnisse in der Praxis anwenden zu können.

Pfohren – Ein beinahe historisches Ereignis erlebten die Besucher gestern Abend in der Dienstversammlung der Feuerwehr. Die 17 Jahre alte Eva Schiesel ist die erste Feuerwehrfrau in der Geschichte der Einsatz-Abteilung Pfohren. Seit ihrer Gründung im Jahr 1866 gehörten der Feuerwehr nur Männer an und das obwohl die Feuerwehr seit Jahren bereit ist Frauen in ihren Reihen willkommen zu heißen. Während den anderen Donaueschinger Einsatz-Abteilungen bereits vor Jahren Frauen angehörten, wollte es am ersten Ort an der jungen Donau einfach nicht so recht funktionieren. Auch die Jugendfeuerwehr Pfohren-Neudingen, in der seit 2001 viele der heutigen aktiven Feuerwehrmitglieder ihre Karriere begannen, änderte zunächst nichts daran.

Eva Schiesel durchbricht nun als erste Frau das lange Warten auf weibliche Mannschaftsmitglieder. Vor zehn Jahren begann die junge Frau ihre Karriere in der Jugendfeuerwehr, in der sie von der Pike auf eine fachlich fundierte Ausbildung erhielt. Von Beginn an war es ihr wichtig, ihre theoretisch erworbenen Kenntnisse in der Praxis umzusetzen. "Zudem passte im Team der Jugendfeuerwehr alles zusammen. Ausbildung, interessante Veranstaltungen, Spaß und Geselligkeit hielten sich die Waage", freut sich Schiesel rückblickend über eine Zeit, die ihr in guter Erinnerung bleibt. Gründe, die sie in der Wahl ihres Hobbys bestärkten, gibt es genügend. " Ich helfe gerne anderen Menschen und arbeite gerne im Team", freut sich Schiesel, das theoretisch Erlernte in der Praxis umsetzen zu können. Das Miteinander im Dorfleben lernte sie bei der 150-Jahr-Feier der Abteilung im vergangenen Jahr kennen und schätzen. Hinzu kommt, dass die gesamte Familie, außer ihrer Mutter, mit dem Feuerwehrvirus infiziert ist.

Vater Edgar ist seit einigen Jahren Gesamtkommandant der Feuerwehr Donaueschingen. Bruder Alex hat eine leitende Funktion als Ausbilder in der Jugendfeuerwehr und Schwester Kristina ist in der Jugendfeuerwehr. So stehen die Chancen gut auf weiteren weiblichen Zuwach für die Einsatz-Abteilung. Beruflich absolviert Eva Schiesel in Geisingen eine Ausbildung zur Industriekauffrau. Wenn sie nicht für die Feuerwehr unterwegs ist, verbringt sie ihre Freizeit im Winter mit Snowboarden oder Skifahren.

Jugendfeuerwehr

Seit acht ist der Pfohrener Marcus Ohnmacht Kreisjugendfeuerwehrwart und stellte in dieser Zeit ein zunehmendes Interesse weiblicher Mitglieder an einer feuerwehrtechnischen Ausbildung fest. Aktuell zählt der Schwarzwald-Baar-Kreis 18 Gemeinde-Jugendfeuerwehren mit mehr als 40 Gruppen und rund 600 Mitgliedern. Unter ihnen befinden sich etwa 85 Mädchen. (bom)