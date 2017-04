Donaueschingen Die Stadt rockt wieder

Vorverkauf zur zwölften City-Jamboree am 19. und 20. Mai startet heute

Es geht wieder rund in Donaueschingen, wenn die zwölfte Rock’n-Roll-City-Jamboree am 19. und 20. Mai ihre Türen öffnet und die Donaueschinger Innenstadt mit musikalischem Leben füllt. Auch im zwölften Veranstaltungsjahr gibt es laut Veranstalter wieder etliche Höhepunkte. Der Auftakt am Freitagabend ab 21 Uhr wird weiter ausgebaut. Erstmals läuten drei Bands parallel das Donaueschinger Rock'n-Roll-Wochenende ein. „Neben dem Irish Pub und der Bar Centrale wird es in diesem Jahr auch ein Konzert im Twist in der Josefstraße geben“, berichten die Jamboree-Macher Kai Sauser und Patrick Bommer.

Der Jamboree-Samstag startet traditionell um 18 Uhr mit einem Openair-Eröffnungskonzert, bevor ab 21.30 Uhr die beteiligten Lokale zur Anlaufstelle für alle Rock'n-Roll-Fans werden. Und die After-Show-Party im „Delta“ darf ebenfalls nicht fehlen. Für den Samstag gibt es Karten für 11 Euro im Vorverkauf und für 15 Euro an der Abendkasse. Die Karten sind ab 8. April in den gastgebenden Lokalen sowie bei Foto-Fischer verfügbar.