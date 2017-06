Donaueschingen Die Saitenhüpfer: Junge Streicher-Formation startet durch

Die jungen Musiker der Musikschule Donaueschingen haben an Geige, Bratsche und Cello einiges zu bieten. Die Profi-Musikerin Christina Burchardt hat eine lebendige Truppe unter ihrem Dirigat.

Es gibt sie als Formation bereits seit dem Frühwinter des Jahres 2014: Die "Saitenhüpfer" – das junge Streicher-Ensemble der Donaueschinger Musikschule. Obgleich die Nachwuchs-Musiker seitdem bereits zahlreiche Konzerte gegeben haben, haben sie sich dennoch noch nicht in die Wahrnehmung einer breiten Öffentlichkeit gespielt.

Zu Unrecht, wie nicht nur Gruppen-Gründerin und Profi-Geigerin Christina Burchardt findet. Denn die rund ein Dutzend Mitglieder zählenden "Saitenhüpfer" sind ein Unikum im Städtedreieck: Während beispielsweise die jungen Akteure an Trompete, Gitarre oder Schlagzeug recht mühelos ihre musikalische Heimat in zahlreichen Gruppen und Musikvereinen der Gegend finden, gab es ebendort lange Jahre kein junges Streicher-Orchester.

Das hatte auch Gerhard Eberl, bis vor einem Jahr Leiter der Musikschule, erkannt. Da traf es sich gut, dass seinerzeit mit der im Münsterland aufgewachsenen und in Radolfzell wohnhaften Christina Burchardt eine waschechte Violinen-Koryphäe in die Reihen der örtlichen musikalischen Bildungseinrichtung geschneit war. Die heute 43-Jährige griff den Vorschlag denn auch gerne auf – und rief das junge Streicher-Orchester ins Leben.

Musik – das ist der Grundton im Leben der Mutter dreier Söhne. Eine Neigung, die ihr im Wortsinne in die Wiege gelegt worden ist. Denn Burchardts Mutter war bereits als professionelle Kirchenmusikerin unterwegs, der Bruder strich die Cello-Saiten. "Da wollte ich natürlich etwas Ähnliches machen."

Die nächsten Schritte folgten logisch wie eine Tonleiter aufeinander: Landesjugendorchester Nordrhein-Westfalen, Musikhochschule, Geld verdienen mit den Tönen. Burchardt ist Mitglied profilierter Ensembles, spielt in der Südwestdeutschen Philharmonie Konstanz und hilft bisweilen auch im Symphonieorchester Vorarlberg aus.

Aber: "Das Unterrichten ist eine ebenso große Leidenschaft." Und dieser kann Burchardt mit den "Saitenhüpfern" vortrefflich frönen. Als sie anfingen, waren die Nachwuchskräfte an Cello, Bratsche und Geige tatsächlich junge Hüpfer: nämlich erst fünf bis neun Jahre alt. "Die meisten sind mitgewachsen", freut sich ihre Lehrerin – und jetzt zwischen neun und 13.

Also hieß es zunächst: Grundlagen legen. "Wir haben spielerisch begonnen, den Kids erst mal gezeigt, was es heißt, in einer Gruppe zusammenzuspielen." Doch schon bald folgte der erste Auftritt beim Schuljahresabschlusskonzert in den Donauhallen. Und seitdem gedeiht die junge Truppe, wie unter anderem ihr bisher letzter Auftritt im Museum Art Plus den Gehörgängen eindrucksvoll zu beweisen vermochte.

Burchardt weiß, wie sie die jungen, mehrheitlich weiblichen, Musiker bei der Stange, pardon: am Bogen hält. "Wir spielen sowohl Klassik als auch moderne Stücke." Und wie die große Welt der Töne eben auch U- und E-Musik kennt, ist auch der Musiklehrerin wichtig, dass Ernsthaftigkeit und Spaß zwei Seiten einer Medaille sind: Das Lachen komme bei der wöchentlichen Probe keineswegs zu kurz, verkündet sie.

Die besondere Herausforderung der Arbeit? "Ich muss bei der Auswahl der Stücke immer dafür sorgen, dass die Jüngeren nicht überfordert und die Routinierteren nicht gelangweilt werden." Das ist bisweilen gar nicht so einfach, doch Burchardt weiß sich zu helfen – und komponiert gegebenenfalls dann flugs noch eine weitere, leichtere Stimme hinzu.

Christina Burchardt ist ambitioniert, hängt sich mit der Stringenz einer Geigensaite rein. Die Kontinuität des Projekts ist ihr oberstes Ziel: Und so sollen im Herbst wieder ein paar junge Hüpfer zur Formation stoßen – und dann dort gemeinsam mit den anderen Jungmusikern begeistert die Saiten streicheln.

Das Fideln probieren

Der Nachwuchsgewinnung dient der Musikschultag am kommenden Samstag, 1. Juli: Von 11 Uhr bis 15 Uhr können Kinder in den Räumen der Donaueschinger Musikschule kostenfrei und unverbindlich die verschiedensten Musikinstrumente ausprobieren. Vielleicht entdeckt bei dieser Gelegenheit ja auch der ein oder andere potenzielle Nachwuchs-Musiker die Faszination von Violine, Geige oder Bratsche. (chn)