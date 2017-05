Donaueschingen Die Neudinger Millibach-Musikanten arbeiten an sich

Ein Probewochenende hält auch eine Gesangsschulung parat – und die Musiker nehmen daraus allerhand mit.

Neudingen (aw) Jung, dynamisch, einzigartig – mit diesen drei Worten lassen sich die Millibach-Musikanten aus Neudingen wohl am besten beschreiben. Bereits seit gut sechs Jahren macht die Kleinbesetzung der Musikkapelle Neudingen gemeinsam Musik. Erwähnenswert ist hierbei, dass die Kleingruppe, die ihre ersten Proben in der Nähe der zur Namensgebung maßgeblich beitragenden Neudinger Millibachs abhielt, nicht nur aus Neudingern besteht. Ein Großteil der Gruppe ist zwar Neudinger, aber die Musiker kommen von der ganzen Baar.

Wie viel Spaß die 15 jungen Männer und eine Frau dabei haben, zeigte sich jetzt beim Probewochenende. An drei Tagen setzten sich die Musiker intensiv zusammen und nutzen das Wissen von anderen professionellen Musikern, um ihr Können zu erweitern. Dabei stand nicht nur das aktuelle Programm für 2017, welches unter dem Motto "Weltreise" steht, im Mittelpunkt, sondern es wurden auch ältere Stücke nochmals geprobt.

Unterstützt wurden die Millibachs dabei von Gesangslehrerin Bettina Kuhn von der Gesangsschule "Wege der Stimme", die Musikern die Grundlagen des Gesangs näherbrachte. Singen ist zwar wie bei vielen Musikern auch bei den Millibachs eher eine Nebensache, dennoch waren die Musiker nach den Proben begeistert: "Das Singen unterschätzt man oftmals. Nach den Proben mit Bettina hat sich unser Gesang viel besser angehört. Eine solche Erfahrung ist empfehlenswert für alle Musiker", so Andreas Hertz-Eichenrode. Im Anschluss wurden mit Mario Mosbacher aus Villingen die Stücke mit den Instrumenten geprobt. "In einer kleinen Besetzung ist die Einzelperson viel mehr gefordert. Da muss jeder Ton sitzen, ansonsten hört es der Zuschauer", so Manuel Zürcher.

"In einer Kapelle hat man oftmals ein bis zwei Nebensitzer, auf die man sich meist auch verlassen kann. Bei uns Millibach-Musikanten gibt es oft nur einen Musiker pro Instrument. Da muss alles stimmen", so Andreas Hertz-Eichenrode. Deshalb waren die Proben mit Mario Mosbacher auch so wichtig. Der Dirigent konnte den Musikern einige Tipps geben und half ihnen ebenfalls dabei, auch mal über den Tellerrand hinaus zu schauen. Bei den Proben zeigte sich, wie motiviert die Musiker sind und wie groß die Lernbereitschaft ist. Die kommenden Auftritte der 16-köpfigen Gruppe sind am 23. Juli in Owingen-Taisersdorf beim Sommerfest, im September sind die Musiker beim Comedyabend in Unterbaldingen und in Hubertshofen beim Mostfest.