Donaueschingen Die Königin der Donau: Märchenhaft die Donau entdecken

Kinder können den Ursprung der Donau jetzt mit einem Märchen entdecken: Spaß und Freude sind da auf jeden Fall garantiert

Es war einmal... eine Gästeführerin, die die Idee von einem Märchen zur Donauquelle hatte. „Doch mit der Umsetzung war das ein Problem“, blickt Martina Wiemer, Mitglied in der Europäischen Märchengesellschaft und Gästeführerin, zurück. Der Zufall wollte es, dass sie einen Flyer von Nora Neukum entdeckte. Und die Grafikerin und Illustratorin wollte schon immer mal etwas mit einem Märchen machen.

Die beiden Frauen verstanden sich auf Anhieb und erschufen so die Donaukönigin. Nach nur wenigen Tagen hatte Nora Neukum die erste Zeichnung fertig und die Idee von Martina Wiemer nahm Gestalt an. Als Grundlage diente ein altes Donaumärchen, das für den Ursprung angepasst wurde. Doch für den Nachwuchs, der den Ursprung der Donau spielerisch entdecken soll, gibt es weit mehr, als die alte Geschichte. Denn ist das Märchen erzählt, geht es auf die Spurensuche – von der Quelle bis zum Zusammenfluss kann im Schlosspark Zauberhaftes entdeckt werden. Mit einer Karte führt der Weg an vier Stationen vorbei: Dort gilt es Rätsel zu lösen, für die die Entdecker eine kleine Belohnung bekommen. Perlen, Haare und Gold, die die Begleitperson unauffällig fallen lässt. Alles zusammen ergibt dann eine kleine Donaukönigin, die dann am Zusammenfluss getauft werden kann.

Bis alles fertig war, dauerte es allerdings fast ein ganzes Jahr. Bilder mussten gemacht werden, Zeichnungen gefertigt und zu guter Letzt haben die Kinder von Kulturamtsleiterin Lina Mell das Ganze getestet. Alles musste noch einmal überarbeitet werden, damit es auch funktioniert. „Dann haben es noch einmal zwei Familien getestet und es hat alles geklappt“, sagt Wiemer.



Die Donaukönigin

Das Märchen von der Donaukönigin wird erstmals am Sonntag, 9. April, um 14 Uhr an der Donauquelle präsentiert. Zwei Kinder erhalten dann das Märchenkistchen geschenkt und können gleich auf Entdeckung gehen. Für alle anderen: Die Donaukönigin gibt es auch zum Einführungspreis von 12,50 Euro bei Thedy, Morys Hofbuchhandlung und in der Tourist-Info.