Donaueschingen Die Gottesdienste zu Ostern in Donaueschingen

In der Passionszeit und an Ostern finden wieder zahlreiche Festgottesdienste in Donaueschingen und in den Ortsteilen statt. Orchestermessen von Schubert und Leopold Mozart.

Donaueschingen (hofi) Die katholischen Gottesdienste in Donaueschingen sind am Gründonnerstag, 13. April, 19 Uhr St. Johann: Messe vom letzten Abendmahl für alle Gemeinden der Seelsorgeeinheit (mit der Frauenschola); am Karfreitag, 14. April, 15 Uhr ist in St. Marien die Feier vom Leiden und Sterben Christi (mit der Cappella Musicale).

Am Samstag, 15. April, wird um 20.30 Uhr in St. Marien die Osternacht mit der Frauenschola gefeiert.

Am Ostersonntag, 16. April, singt um 10.30 Uhr im Festgottesdienst in St. Marien die Cappella Musicale mit Vocalsolisten und dem Orchestra de la trinita unter der Leitung von Andreas Rütschlin die Messe G-Dur von Franz Schubert. Um 18 Uhr gestaltet die Frauenschola in St. Johann die Ostervesper. In der Krankenhauskapelle findet um 18 Uhr eine Eucharistiefeier statt.

Am Ostermontag, 17. April, wird um 9 Uhr der Festgottesdienst in St. Johann gefeiert. Um 19 Uhr findet in St. Marien die Donaueschinger Stunde der Orgelmusik mit einem Osterkonzert des Freiburger Münsterorganisten Jörg Josef Schwab statt.

In den Ortsteilen sind folgende Gottesdienste:

Aasen: Karfreitag; 14. April, 15 Uhr Feier vom Leiden und Sterben Christi. Ostermontag, 17. April, 10.30 Uhr Festgottesdienst mit dem Kirchenchor.

Grüningen: Karfreitag, 14. April, 15 Uhr Feier vom Leiden und Sterben Christi. Ostermontag, 17. April, 10.30 Festgottesdienst mit dem Kirchenchor.

Heidenhofen: Ostersonntag, 16. April, Festgottesdienst.

Hubertshofen: Karfreitag, 14. April, 15 Uhr Feier vom Leiden und Sterben Christi. Ostermontag, 17. April, 10.30 Uhr Festgottesdienst mit Kirchenchor.

Neudingen: Ostersonntag, 16. April, 9 Uhr Festgottesdienst.

Pfohren: Karfreitag, 14. April, Feier zum Leiden und Sterben Christi mit dem Kirchenchor. Samstag, 15. April, 20.30 Uhr Feier der Osternacht. Ostersonntag, 16. April, Festgottesdienst mit dem Kirchenchor.

Wolterdingen: Karfreitag, 14. April, 15 Uhr Feier vom Leiden und Sterben Christi. Samstag, 15. April, 20 Uhr Feier der Osternacht. Ostersonntag, 16. April, 10.30 Uhr Festgottesdienst mit dem Kirchenchor.

In der evangelischen Christuskirche findet am Gründonnerstag, 13. April, um 19 Uhr der Gottesdienst mit Abendmahl statt. In der Krankenhauskapelle ist am Karfreitag, 14. April, der Gottesdienst mit Abendmahl um 9 Uhr, der Karfreitagsgottesdienst mit Abendmahl ist um 10 Uhr. Das Hegau-Baar-Ensemble gestaltet ihn musikalisch mit. Am Ostersonntag, 16. April, wird die Osternacht um 5.30 Uhr gefeiert, anschließend trifft man sich zum Osterfrühstück im evangelischen Gemeindehaus. Auf dem Stadtfriedhof spielt der Posaunenchor bei der Auferstehungsfeier um 8 Uhr. Im Ostergottesdienst mit Abendmahl um 10 Uhr singt die Kantorei unter der Leitung von Vera Klaiber Teile der Missa brevis in C-Dur von Leopold Mozart. Am Ostermontag, 17. April, findet der Gottesdienst mit Taufen um 10 Uhr statt. Der ökumenische Jugendkreuzweg am Karfreitag beginnt um 11.45 Uhr beim evangelischen Gemeindehaus.