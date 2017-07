Donaueschingen Die Geschichte von Bürsten und Borsten

Hubert Mauz veröffentlicht sein neues Büchlein mit dem Titel "Bruchener kaini Bierschte?", der Clou: Es gibt eine Fassung in Hochdeutsch und in Dialekt

Donaueschingen – Ein echter Hubert Mauz ist pünktlich zum Bürstentag am 9. Juli erschienen: Sein Büchlein "Bruchener kaini Bierschte?" ist aber weit mehr als ein Begleitheft zur Ausstellung, sondern eine veritable Geschichte der Bürstenindustrie in Allmendshofen und in Donaueschingen seit 1933.

Die Historie beginnt im Jahr 1858 mit der "Bürsten- und Pinselfabrik Donaueschingen" auf Allmendshofener Gemarkung hart an der Grenze zum Residenzviertel. Hubert Mauz erweist sich auch in seiner neuesten Veröffentlichung als ein leidenschaftlicher Erforscher der heimatlichen Geschichte, wie schon in Beiträgen in den Schriften des Baarvereins, im Vortrag und in zweisprachiger Form (Dialekt und Schriftdeutsch) in den "Eschinger Geschichten". Die Schrift zeigt die enorme Bedeutung dieser Industrie auf in der Baar auf, bildete sie ja neben der Fürstenbergischen Brauerei und der Seidenweberei Danubia das dritte industrielle Standbein auf der Baar.

Hubert Mauz erzählt diese Geschichte nun ganz auf seine Weise. Er sucht wie immer "die Geschichten hinter der Geschichte". Mauz wartet nicht nur mit nüchternen Zahlen und Fakten auf, sondern er füllt sie mit Leben, sieht die Menschen – Unternehmer, Verkäufer sowie die Arbeiter – mit ihren Schicksalen in wechselvoller und auch schwieriger Zeit. Dabei stellt er den aus dem Wiesental, eine der Wiegen der Bürstenmacherei, stammenden Erich Locherer in den Mittelpunkt seiner Erzählung. Sein Schicksal, sein Charakter, seine unternehmerische Leistung haben es Mauz besonders angetan.

Obwohl einer der wirtschaftlichen Höhepunkte der Bürstenindustrie Anfang der 20er Jahre war, zeigt Mauz die enormen Schwierigkeiten, die Locherer bei der Gründung seiner Firma 1928 zur Zeit der Weltwirtschaftskrise hatte. Er zeichnet Locherers Probleme mit den Nazis im 3. Reich nach, als Donaueschingen alles andere als eine wirtschaftspolitische Idylle war, erzählt von seinen Schicksalsschlägen, als er den Tod seines Sohnes Herbert in Russland wenige Wochen vor Kriegsende verkraften musste. Aber auch die Geschichte der heute noch existierenden Firmen Wunderle und Haas wird sehr anschaulich dargestellt.

Positiv hervorzuheben ist bei dieser Bürstengeschichte die genaue, lebendige und anschauliche Darstellung der wichtigen Voraussetzungen wie Infrastruktur, Energiefrage – Wasserknappheit, dafür Dampfkraft – sowie Verkehrsanbindung. Breiten Raum nimmt die lebendige und allen verständliche Schilderung der handwerklichen Aspekte des Bürstenmachens und der Arbeitsbedingungen der Menschen ein. Die wirtschaftliche, gesellschaftliche und politische Bedeutung der Bürstenindustrie kommt nicht nur am Rande vor.

Die Dialektfassung ist besonders attraktiv und kann das Verstehen der und das Einfühlen in die Thematik noch vertiefen. Nicht zuletzt ist die reiche Bebilderung zu loben, die nicht der bloßen Dekoration dient, sondern zum Verständnis der Geschichte der Bürstenbinderei beiträgt.

Hier gibt's das Buch

"Bruchener kaini Bierschte? – Die Geschichte der Bürstenmacherei in Donaueschingen" ist als Begleitheft zum Bürstentag am 9. Juli von Hubert Mauz im Selbstverlag erschienen. In Morys Hofbuchhandlung ist die Broschüre zum Preis von 6,80 Euro zu kaufen. Beim Bürstentag gibt es sie am Kaffeestand zum Sonderpreis von 5 Euro. (hofi)