Donaueschingen Die Donau als Lebensader Pfohrens

1200 Jahre Pfohren: 1200 Jahre Leben am Wasser und die Theorie vom ältesten Dorf Deutschlands

Pfohren – Die Siedlung Pfohren ist nicht durch einen Zufall entstanden. Diejenigen, die hier das erste Haus gebaut haben, dürften den Bauplatz vielmehr mit Bedacht gewählt haben: am und über dem Wasser. Nach den Erfordernissen der damaligen Zeit also eine Top-Lage.

Welcher Volksgruppe die ersten Siedler des heutigen Dorfes Pfohren angehört haben, liegt nach wie vor im Dunkeln. Selbst die Historiker sind sich in dieser Hinsicht nicht einig. So gibt es die These, dass Pfohren das keltische Pyrene sei, das der griechische Geschichtsschreiber Herodot von Halicarnassos schon etwa 500 Jahre vor Christus erwähnte. Sollten sie Recht behalten, wäre Pfohren, was die schriftliche Ersterwähnung betrifft, der älteste Ort Deutschlands.

Andere wiederum sind sich sicher, dass Forrun, wie Pfohren in der Urkunde von 817 bezeichnet wird, vom römischen Forum abgeleitet ist und Pfohren somit ein römischer Marktort war. Einig sind sich alle, dass der Name Forrun auf jeden Fall voralemannische Wurzeln hat und die Alemannen nicht die ersten waren, die an der jungen Donau siedelten. Egal, welcher Volksgruppe die ersten Siedler angehörten, ihr Entschluss an dieser Stelle ihre Häuser zu errichten, wurde vom Wasser der Donau beeinflusst. Die Donau sicherte im Überfluss das kostbare Nass, das Menschen und Tiere gleichermaßen benötigten.

Das hier verhältnismäßig breite und seichte Flussbett bot darüber hinaus auch die Möglichkeit, den Fluss zu überwinden: In den Anfängen der Siedlung sicherlich zuerst in Form einer Furt und später dann auch mit einer Brücke. Wasser ist nicht nur nützlich, es birgt auch Gefahren. Dies erlebten und erleben die Pfohrener immer wieder. Deshalb sind die allermeisten Häuser auf dem Plateau über der Donau gebaut. Sie werden also von regelmäßig wiederkehrendem Hochwasser der Donau kaum erreicht.

Die Donau und ihr unaufhaltsam strömendes Wasser sicherten auch Arbeitsplätze. So hatten die Pfohrener Zimmerleute regelmäßig damit zu tun, die Donaubrücke instand zu halten und zu erneuern, wenn zum Beispiel Hochwasser und Eisgang die Brücke beschädigten. Fast 500 Jahre lang hielt das Wasser der Donau das Mühlrad der Pfohrener Mühle in Schwung, die für die Bauern aus Pfohren und der Umgebung das Korn mahlte, die Fasern, die dann zu Garn versponnen wurden, aus den Hanfstengeln herauslöste, kostbares Speiseöl aus Ölfrüchten presste und Messer, Werkzeuge sowie landwirtschaftlich Geräte schliff.

Das Ufer der Donau war, als es Radio, Fernsehen, Twitter und Facebook noch nicht gab, auch Umschlagsplatz für die neusten Nachrichten, wenn die Pfohrener Frauen dort ihre Wäsche wuschen. Das Vieh der Bauern nutzte es als Tränke so intensiv, dass sich der Müller darüber beschwerte, weil die Hufe der Tiere die Uferböschungen zerstörten. Findige Pfohrener nutzten das Geschiebe des Flusses als Möglichkeit zur Kies- und Sandgewinnung, wenn Baumaßnahmen anstanden. Und für Jugendliche und Erwachsene war die Donau die große Badewanne, die für die Körperreinigung und auch zur Abkühlung an heißen Sommertagen immer wieder gerne in Anspruch genommen wurde. Damit dabei die öffentliche Moral nicht litt, gab es für Männlein und Weiblein getrennte Badestellen. In früheren Zeiten waren die Pfohrener als willkommene Lieferanten für Martins- und Weihnachtsgänse im Umland sehr bekannt. Das Wasser der Donau und die Uferbereiche boten diesen für ein gesundes Heranwachsen ideale Bedingungen.

Rund ums Jubiläum