Donaueschingen Deutschkurse prägen Arbeit der Volkshochschule

Zahlreiche Deutschkurse für Flüchtlinge bescheren der Volkshochschule ein Rekordergebnis, andere Bereiche schrumpfen.

Donaueschingen (bea) Deutschkurse und Bemühungen zur Integration für Flüchtlinge prägen derzeit das Geschehen bei der Volkshochschule (VHS) Baar: Sie stellen nicht nur arbeitstechnisch und organisatorisch die Mitarbeiter vor Herausforderungen. Sie prägen auch den Wirtschaftsbetrieb und das Zahlenwerk der VHS: Mit einem Gesamtvolumen von rund 605 000 Euro im Jahr 2016 ist ein Anstieg gegenüber dem Vorjahr um rund 130 000 Euro zu verzeichnen. Jens Awe, der Leiter der VHS Baar, konnte denn auch von Rekordergebnissen sprechen, als er am Mittwoch der Verbandsversammlung im Donaueschinger Rathaus seinen Jahresbericht ablieferte.

Die gesteigerte Zahl an Kursen und "das große Engagement zur Förderung der Integrationsfähigkeit von Flüchtlingen hat zu einem Plus von 43,5 Prozent bei den Einnahmen geführt. Ursache ist hier die Zahl der Deutschkurse, die durch unterschiedliche Förderprogramme finanziert werden. Dadurch stiegen auch die selbst erwirtschafteten Einnahmen der VHS auf nahezu 400 000 Euro an. 385 000 Euro davon seien Einnahmen aus Kursgebühren, eine Steigerung um 51,6 Prozent gegenüber 2015. Die Kurse für Flüchtlinge sind ein Sondereffekt, der die Einnahmen steigert. Aber auch der normale Betrieb dieser Bildungseinrichtung, die auf eine mehr als 40-jährige Tradition zurückblickt, hat zu einer Steigerung der Kursgebühren um 15,5 Prozent geführt.

Während die Fördermittel des Landes von rund 24 000 auf 34 000 Euro angehoben wurden, ist die kommunale Umlage der VHS-Verbandsgemeinden Donaueschingen, Bräunlingen, Hüfingen und Blumberg mit 172 000 Euro in etwa gleich geblieben. Auswirkungen haben die Deutschkurse freilich auch auf die Personalkosten: Hier stieg der Landeszuschuss um knapp 24 Prozent an. Die Quote der Eigenfinanzierung durch die Kerntätigkeit der VHS Baar und ohne alle Zuschüsse lag bei 60 Prozent und damit um knapp zwei Prozent besser als 2015. Der öffentliche Zuschussbedarf pro Teilnehmer ist in den zurückliegenden zehn Jahren kontinuierlich zurückgegangen, liegt aber aktuell noch immer bei 24 Euro.

"Für die VHS war 2016 erneut ein Rekordjahr", erläutert Jens Awe den Mitgliedern der Verbandsversammlung. Das Programmangebot wurde um drei Prozent vergrößert, die Zahl an Vorträgen und Einzelveranstaltungen, die viel Aufwand erfordern, wurde um 14 Prozent reduziert: Ursache sind die um 30 Prozent angestiegenen Deutschkurse. In diesen insgesamt 34 Kursen wurden 2700 Unterrichtsstunden abgehalten, sieben Vorträge und Kurse für Ehrenamtliche ergänzten das Integrationsprogramm.

VHS Baar in Zahlen

Die Volkshochschule Baar hat 600 Kurse, Vorträge und Exkursionen im Jahr 2016 angeboten, drei Prozent mehr als im bisherigen Rekordjahr 2015. Obwohl weniger Vorträge im Programmheft standen, sank die Zahl der Teilnehmer nur leicht um 3,5 Prozent auf 7166. Die Unterrichtsleistung mit Unterrichtseinheiten von jeweils 45 Minuten stieg um 9,4 Prozent an, von 8395 Unterrichtseinheiten auf 9181. Im Fachbereich Gesellschaft wurden weniger Vorträge veranstaltet, was zu geringeren Teilnehmerzahlen führte. Die Nachfrage nach Studienreisen ist geringer gewesen, auch der Berufsbereich entwickelte sich rückläufig. Ursache hierfür sind die geringere Zahl an PC-Kursen. Die größten Zuwächse gab es mit 15 Prozent im Kulturbereich. (bea)