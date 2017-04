Donaueschingen Deutlich weniger Besucher bei der Genussmesse

Gutes Wetter machte der Donaueschinger Genussmesse zu schaffen. Die Besucherzahl ging deutlich zurück. Im nächsten Jahr wird sie wieder im Februar stattfinden.

Obwohl zur dritten „Genuss pur on Tour“ deutlich weniger Besucher den Weg in die Donauhallen fanden, lässt sich Veranstalterin Regina Rieger nicht entmutigen und will, nach den Erfolgen der ersten zwei Messen, auf jeden Fall einen vierten Anlauf nehmen. „Das Wetter hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht“, so Rieger. „Wir hatten trotzdem eine tolle Veranstaltung, die von der Quantität und Qualität her fast nicht mehr zu toppen ist. Vor allem die Koch-Shows waren hervorragend besucht und die Aussteller waren zum größten Teil mit dem Interesse von Seiten der Besucher zufrieden.“ Die rührige Veranstalterin will die Genussmesse auf jeden Fall am köcheln halten: „Im nächsten Jahr sind wir wieder früher, nämlich schon im Februar in Donaueschingen.“

Voller Elan, mit viel Optimusmus und tollen Nachwuchsköchen waren die Verantwortlichen am Freitagmittag in das Veranstaltungswochenende gestartet. Unter der Leitung von August Guter verwöhnten die Europa-Mini-Köche aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis ihre Gäste mit Frischkäse-Lachsrollen. „Die Halle ist bis auf den letzten Platz gefüllt, rund 100 Teilnehmer sorgen für ein vielfältiges Angebot“, freute sich Rieger zum Auftakt. Auch Bürgermeister Bernhard Kaiser wertete dies als beste Voraussetzungen für eine gelungene Messe: „Sie hat auch einen pädagogischen Wert, die Leute werden an genussvolles Essen und Trinken herangeführt und dabei auf Qualität und Regionalität achten.

So liefen die Koch-Shows mit einigen Lokalmatadoren allesamt hervorragend und die Besucher feierten so manches Gaumenerlebnis mit feinem Essen und dem entsprechenden Wein dazu. Seien es die pochierten Lachsklößchen auf Orangerisotto von Xaver Wolfsteiner vom Rössle in Fürstenberg, das Carpaccio vom Rinderfilet von Michael Stiegeler vom Landgasthof Engel in Höchenschwand, der gebratene Loup de mer unter einer Selleriekruste mit Safranfenchel von Caterer Jörg Kummerländer oder die Maispoulardenbrust auf Orangen-Ebly von Maik Göthling von Göthlings Restaurant im Hotel Concorde.

Auch die mediterrane Plancha-Grillparty mit Mona Leone und Chris Sandford am Samstagabend kam gut an. Die Baaremer Landfrauen machten neben des Kochens Werbung für ihr Kinder-Kochbuch, stärkten das Bewusstsein für regionale Erzeugnisse und kritisierten natürlich die Milchpreise.

