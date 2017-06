Donaueschingen Der neue "Bären" strahlt bis nach Hannover

Das Ex-Hotel "Bären" ist wieder zum Aushängeschild geworden. Das hat auch die Jury des Deutschen Holzbaupreises erkannt

Jahrzehnte lang gehörte der Donaueschinger "Bären" weniger zu den Aushängerschildern an der Josefstraße. Dabei war das ehemaligen Hotel und Gasthaus ein Haus mit Geschichte und Geschichten. Einst war es das einzige Haus im Privatbesitz – umgeben von fürstlichen Gebäuden. Nun erstrahlt das Gebäude wieder in neuem Glanze und ist sogar Thema in Hannover. Dort wurde nämlich der Deutsche Holzbaupreis verliehen und in der Kategorie "Wohnen im Bestand" erhält der Donaueschinger Bären eine Würdigung. Insgesamt gab es 210 Einrichtungen, vier Preisträger und sieben Anerkennungen, wozu auch der Bären gehört.

Die Jury war von der Nachhaltigkeit des Projektes beeindruckt. Schließlich wurde ein nicht einfacher Weg gewählt: Anstatt das Gebäude, das nicht unter Denkmalschutz steht, einfach abzureißen und einen Neubau zu errichten, begab sich der verantwortliche Architekt Lukas Gäbele auf die Suche nach dem "wahren Bären".

Nachdem alle Anbauten, die zwischen 1920 und den 1960er Jahren entstanden sind, abgerissen wurden, blieb nur noch das ursprüngliche Gebäude, das um 1880 entstanden ist, stehen. Modern sollten die Büro- und Geschäftsräume werden, jedoch gleichzeitig nichts vom Charme der vergangenen Hotelzeiten verlieren. Beispielsweise wurden Decken und Sparren erhalten und mit neuen Materialien wie Glas kombiniert.