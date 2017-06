Donaueschingen Der kunterbunte Ferien-Dauerbrenner

42 Veranstaltungen beim Sommerferienprogramm. Stets mehr als 500 Anmeldungen jährlich. Anmeldephase startet und läuft bis 7. Juli.

Donaueschingen – Druckfrisch geht heute das nicht nur von Kindern erwartete Sommerferienprogramm an die Schulen und öffentliche Stellen raus. Mehr als 500 Anmeldungen jährlich zeigen das große Interesse. Bettina Miller vom Kinder- und Jugendbüro und Jugendhausleiter Ante Schwerer werden vormittags die bereitstehenden Kartons überall verteilen. Waren es 1985 beim Start des Ferienprogramms 20 Veranstaltungen, beinhaltet die erlebnisreiche Sommerfreizeit dieses Jahr 42 Veranstaltungen. Manches ist neu, manches wiederholt sich, verschiedene Aktionen werden aufgrund der großen Nachfrage mehrmals durchgeführt. Renner seien immer solche Mitmach-Aktionen wie beispielsweise die Koch-Workshops oder die Ponytage. Beim Fußballturnier in Aasen wimmele es immer nur so von Kindern. Einen besonderen Dank richtet die Stadt an die Sparkasse, die sich mit 2300 Euro aus der Stiftung an den Erstellungskosten des Programms beteiligt und somit den Stadtsäckel etwas entlastet hat.

Neues: Freitag, 4. August, können die Kinder türkische Spezialitäten gemeinsam kochen und essen. Aktiv beteiligen sich die Gastschüler aus der Partnerstadt Kamnioyama am Programm. Sie bringen mit Tuschemalerei und Origami den Donaueschinger Kindern und Jugendlichen japanische Kultur näher. Martina Wiemer lädt zur Märchenwanderung "Sommerblütenball im Schlosspark" ein und neu sind auch die Workshops zur Herstellung von Badepralinen und Freundschaftsbändern. Bettina Miller: "Für die Kinder ist es immer toll, wenn sie etwas mit nach Hause nehmen können."

Bewährtes und Gutes: Zu den Klassikern gehören die Besuche auf dem Polizeirevier, bei der Feuerwehr, das Fußballturnier, der Schwimmbadspaß in Hubertshofen, das Bogenschießen oder auch die Naturtage. Einige der Mitveranstalter sind schon mehrere Jahre beim Ferienprogramm dabei. Zum zweiten Mal beteiligt sich die DRK-Rettungshundestaffel, nach einer längeren Pause machen auch wieder die Kleingärtner mit und bauen mit den Kindern ein Fledermaushäuschen. Beim Angeln an der Donau lernen die Kinder das Fischen und würdevollen Umgang mit dem Fisch, den sie gefangen haben und nachher zum Grillen mit nach Hause nehmen dürfen.

Ferienspaß im Städtedreieck: "Wir haben mit Bräunlingen und Hüfingen zusammen wieder eine tolle Aktion", kündigt Bettina Miller an. Je 20 Kinder aus jeder Stadt werden eine "Kunterbunte Kinderwelt" mit vielen, vielen Farben erstellen. Sie können zum einen ihr persönliches Kunstwerk mit nach Hause nehmen, zum anderen soll ein ganz großes Gemälde entstehen, das später OB Pauly überreicht wird und einen Platz im Rathaus finden soll.

Anmeldung und Kosten: Der Anmeldebogen befindet sich in der Mitte des Sommer-Ferienkalenders. Pro Kind ist ein Formular auszufüllen. Abgabeschluss ist Freitag, 7. Juli. Die Anmeldungen werden erfasst und die größtenteils begrenzten Plätze verlost. "Das ist bei den vielen Anmeldungen gerechter, so kann sich keiner benachteiligt fühlen", erklärt Bettina Miller. Die Teilnahmegebühren gehen an die Mitveranstalter zur Deckung der Kosten. Verschiedene Angebote sind auch gratis. Ansprechpartner in allen Fragen ist das Kinder- und Jugendbüro, Ferientelefon 0771/857460, täglich von neun bis zwölf Uhr, E-Mail: kinder-und-jugendbuero@donaueschngen.de.