Baar Der Tourismus kennt keine Grenzen

Das Städtedreieck arbeitet im Bereich Tourismus noch enger zusammen. Nach der Zielgruppe Radfahrer sind nun die Wanderer in den Fokus gerückt.

Touristen interessieren sich nicht für Gemarkungsgrenzen. Ihr Weg führt sie dorthin, wo es schön ist und wo sie etwas Interessantes zu sehen bekommen. Und so heißt der Weg im Bereich Tourismus "Gemeinsam statt allein". Das war nicht immer so: "Früher hat sich der Schwarzwald als südlicher, mittlerer und nördlicher Teil vermarktet. Auf Tourismusmessen hatten wir früher immer Probleme, zu erklären, wo da der Unterschied ist", blickt Bräunlingens Bürgermeister Jürgen Guse zurück. Für die Touristen gebe es einfach nur "den Schwarzwald".

Ähnlich sieht es auch im Städtedreieck aus: Wer in Bräunlingen übernachtet, schaut sich trotzdem die Donauquelle oder die Römerruinen an. "Wir wollen dem Gast durch Zusammenarbeit mehr bieten", sagt Guse. Und so gibt es beispielsweise für Radfahrer die "Die schönsten Radtouren" in der Quellregion Donau. Doch nicht jeder Tourist kommt mit seinem Fahrrad ins Städtedreieck. Oft haben die Gäste auch ihre Wanderschuhe im Koffer. Für diese Zielgruppe, aber auch für Einheimische wurden ein entsprechendes Heftchen mit Wanderungen in der Quellregion zusammengestellt, das es nun bei den Touristinformationen der drei Städte gibt. "Wir wollen dadurch den einen oder anderen zusätzlichen Touristen ansprechen. Und für die, die schon bei uns zu Gast sind, ist es eine Erweiterung des Angebotes", erklärt Donaueschingens OB Erik Pauly.

Und so haben sich die Tourismusexperten Andreas Haller (Donaueschingen), Susanne Bucher (Hüfingen) und Anna Herdner (Bräunlingen) zusammengesetzt, eineinhalb Jahre Zeit investiert und "Die schönsten Wandertouren" der Quellregion zusammengestellt. Mit von der Partie war natürlich auch der Schwarzwaldverein mit Hans Streit und Tillman von Kutzleben. Denn für die neuen Touren sollte die Landschaft nicht mit noch mehr Schildern dekoriert werden. "Die Touren verlaufen auf den Markierungen des Schwarzwaldvereins", erklärt Susanne Bucher.

Und so kamen neun ganz unterschiedliche Wanderungen zusammen. "Sie überschreiten auch die Gemarkungsgrenzen wie beispielsweise der Schosenweg", sagt Hüfingens Bürgermeister Michael Kollmeier. Bewusst habe sich die Quellregion als Teil des Schwarzwalds positioniert und auch der Naturpark Südschwarzwald spiele eine Rolle. Mit der Paradiestour Gauchachrunde wird den Wanderern auch ein Premium-Wanderweg angeboten. "Davon gibt es in ganz Deutschland nur 100 Stück", so Kollmeier.

Dabei ist es längst nicht so, dass das Wandern nur die älteren Touristen anspricht. Früher habe der Altersdurchschnitt der Wanderurlauber einmal bei 46 Jahren gelegen. Die Sorgen waren groß, dass kein Nachwuchs nachkommt und das Tourismussegment irgendwann einmal wegbricht. "Das Wandern ist nicht auf eine Altersgruppe begrenzbar", erklärt Andreas Haller. Es würden die unterschiedlichsten Themenschwerpunkte gesetzt – vom Erlebniswandern über das Genusswandern bis quasi zum Wandern als Hochleistungssport.

Wirtschaftskraft

Nicht zu unterschätzen ist die Wirtschaftskraft, die im Tourismus steckt. Bürgermeister Jürgen Guse hat für Bräunlingen einmal ausrechnen lassen, wie viel Geld die Touristen in die Stadt bringen. "Über sechs Millionen Euro des Gesamtumsatzes auf Bräunlinger Gemarkung stammen von den Touristen", sagt Jürgen Guse. (jak)