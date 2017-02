Donaueschingen Der Sommernachtstraum der Theater-AG des Fürstenberg-Gymnasiums nimmt Gestalt an

Die Theatervorbereitungen laufen auf Hochtouren: Fürstenbergler feiern mit ihrem Stück im März Premiere.

Derzeit bereitet sich die Theater-AG des Fürstenberg-Gymnasiums intensiv auf die diesjährige Aufführung vor. Anfang März werden die Schülerinnen und Schüler Shakespeares Komödie „Ein Sommernachtstraum“ zum Besten geben. Die Ansprüche an die Nachwuchsschauspieler bei der Vorbereitung auf das Bühnenstück sind enorm, heißt es in einer Mitteilung der Schule.

Seit April des vergangenen Jahres laufen an der Schule die wöchentlichen Proben. Mehrfach bekamen die Jugendlichen dabei Unterstützung durch Regisseur Jochen Wietershofer, der die AG schon seit mehr als einem Jahrzehnt begleitet. Nicht zuletzt waren auch die mehrtägigen Workshops für die Vorbereitung sehr hilfreich. Diese Arbeit wird finanziell durch das Ministerium für Kultus und Sport über den Landesamateurtheater-Verband Baden-Württemberg gefördert.

„In dieser Spielsaison ist ist die Schauspieltruppe besonders gefordert, was Lernleistung und Empathie für die Rollen betrifft“, meint AG-Leiter Klaus Tegtmeier während einer der Proben. Die mit 21 Teilnehmern sehr große und heterogene Gruppe habe bei der Probenplanung sehr flexibel sein müssen. „Einige konnten nur an den Wochenenden und bei den Workshops mit der ganzen Gruppe proben“, so Tegtmeier. Von der Klassenstufe 8 bis in die Kursstufe seinen alle Altersgruppen vertreten. Zu den Schauspielern gesellen sich acht Schüler, die sich um die Licht- und Tontechnik kümmern. Dazu kommt für sie die Gestaltung des Bühnenbilds. In den kommenden Fasnetsferien werden Bühnenaufbau und Lichtprobe vor Ort organisiert. Die Techniker werden sich dann auch darum kümmern, dass die Lichteinstellungen richtig gespeichert werden.

„Das kann dann erfahrungsgemäß bis nach Mitternacht dauern“, sagt Theaterleiter Klaus Tegtmeier mit Blick auf vergangene Inszenierungen. Der Begeisterung der Jugendlichen tue das keinen Abbruch. Eher lasse sich das Gegenteil beobachten.

„Ein Sommernachtstraum“ gehört zu Shakespeares meistgespielten Stücken. Gerade in englischsprachigen Ländern ist die Komödie ein Klassiker für Schultheaterinszenierungen. Hier durchleben fantastische Geisterwesen und menschliche Paare, adlige Herrscher ebenso wie das einfache Volk die Irrungen und Wirrungen der Liebe. Neben großen Gefühlen darf sich das Publikum auch auf jede Menge Zauber und Klamauk gefasst machen.

Termine und Tickets

Premiere von „Ein Sommernachtstraum“ von William Shakespeare ist am Freitag, 10. März, um 19.30 Uhr in der Aula des Fürstenberg-Gymnasiums. Weitere Aufführungen sind am 11., 15., 17. und 18. März vorgesehen. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr. Am Sonntag, 12. März, gibt es eine Nachmittagsvorstellung ab 15 Uhr. Einlass ist hier ab 14.30 Uhr. Der Eintritt kostet zehn Euro, ermäßigt fünf Euro. Karten im Vorverkauf gibt es ab Anfang März im Sekretariat des Fürstenberg-Gymnasiums sowie an der Abendkasse.