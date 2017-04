Baar Der Marathon-Abgeordnete baut weiterhin Brücken

Ernst Pfister wird am Freitag 70. Jahre alt und betätigt sich als Strippenzieher für Costa Rica

Rekordverdächtige 31 Jahre lang war Ernst Pfister als FDP Landtagsabgeordneter für den Wahlkreis Donaueschingen-Tuttlingen das Sprachrohr der Baar in Stuttgart. Gegen Ende seiner politischen Karriere stieg der gelernte Gymnasiallehrer sogar zum Wirtschaftsminister und stellvertretenden Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg auf. Dazu addieren sich noch rund 25 Jahre Kommunalpolitik – als Tuttlinger FDP-Chef, als Gemeinderat und als Kreistagsmitglied. 2011 zog sich der Trossinger aus der Politik zurück – um fortan ein Leben ohne Zeitdruck zu genießen. Unzählige Projekte hat Pfister, der am Freitag seinen 70. Geburtstag feiert, in seiner Laufbahn begleitet, beispielsweise auch die Sanierung der Donauhallen. Damals war er bereits Wirtschaftsminister und sein Haus machte die Fördertöpfe sehr weit auf.

Voller Tatenkraft

Beim SÜDKURIER-Anruf zeigt sich der Politik-Renter frohgelaunt und voller Tatenkraft. "Ich bin dankbar, die vielen Jahre in der Politik ohne Schaden an Leib und Seele überstanden zu haben", lacht er und erzählt, schon morgens um fünf Uhr beim Joggen gewesen zu sein. Außerdem verstärke er die Seniorenmannschaft seines Tennisclubs – da wohnt ein gesunder Geist in einem gesunden Körper. Neben dem Sport galt Pfisters Leidenschaft schon immer der Musik. Das gehört sich für einen gebürtigen Trossinger auch so. Ein paar Ehrenämter füllt er in der Musikszene immer noch aus, aber natürlich nicht mehr so viele wie in seiner aktiven Zeit.

Drei bis vier Monate im Jahr spielt die Musik für Pfister auf Costa Rica. Sein Sohn ist dort Tourismusmanager, dort verbringt er viel Zeit mit seinen Enkelkindern. Und er rührt auf dem Pazifik-Eiland fleißig die Werbetrommel führ das duale Ausbildungssystem deutscher Machart – denn das sei der Schlüssel zum wirtschaftlichen Erfolg. Seine Kontakte zur Messe Stuttgart hat er auch schon spielen lassen und in ein, zwei Jahren, so Pfisters Einschätzung, werde Costa Rica zum Partnerland der Messe CMT (Caravan-Motor-Touristik) gekürt.

Ernst Pfister wird nach wie vor erkannt, wenn er auf der Straße unterwegs ist. Allerdings wird er häufig verwechselt. "Ich werde immer wieder mit ,Herr Ministerpräsident' angesprochen", erzählt der Liberale schmunzelnd. Was Größe, Alter und Frisur angeht, sind gewisse Ähnlichkeiten mit dem beliebten Landeschef vorhanden. Winfried Kretschmann und Ernst Pfister verbindet noch etwas anderes: Beide wurden 1980 zum ersten Mal in den Landtag gewählt.

Sportlich wird's bei der 70er-Feier am Freitag zugehen. Und heimatverbunden. Pfister wird mit seinen Freunden und Bekannten den knapp 1000 Meter hohen Hohen Lupfen erwandern, die höchste Erhebung der Baar. Abends wird dann gefeiert. Es ist davon auszugehen, dass Pfister bei der Sause zu Mundharmonika und Akkordeon greifen wird.