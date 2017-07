Donaueschingen Der Dicke spukt wieder  aber Pfohrener Viertklässler schreckt das nicht

23 Viertklässler in Pfohren feiern ihren Abschied. Sie sind fit für die schulische Zukunft, aber auch in der Historie rund um die Entenburg. Die Kinder führen ein Singspiel zu Karl dem Dicken auf.

23 Kinder wurden an der Grundschule Pfohren verabschiedet. Vier Jahre lang hatten ihre Lehrer die Grundlagen für die weitere schulische Ausbildung gelegt. Noch einmal präsentierten sie sich im Fest zum Schuljahresabschluss gemeinsam in einem Theaterstück und Singspiel.

Darin dreht sich alles um Kaiser Karl den Dicken, sein mysteriöses Verschwinden in den Donausümpfen und die sagenumwobenen Entstehung der Schnufer-Schleiereulen. Deren Zischlaute waren nach dem Verschwinden in dem Wasserschloss der Kaiserresidenz „Entenburg“ zu hören und es gab nicht wenige, die darin das Spuken von Karl des Dicken heraushörten.

In der Festhalle begeisterten 75 Schulkinder der ersten bis vierten Klasse mit einer Zeitreise in die damalige Zeit um das Jahr 888 die Besucher. Die wiederum belohnten die Aufführung mit lautstarkem Applaus. Der unbekümmerte Auftritt, der erfrischende Gesang der Lieder und der Enthusiasmus, mit dem die Schüler das Theater aufführten, hätte auch der früheren Schulleiterin Claudia Weishaar gefallen. Sie hatte vor Jahren das Stück geschrieben.

Schulleiterin Susanne Schulz dankte für das harmonische Miteinander zwischen Schülern, Lehrern und Elternbeirat, ohne die eine derartige Aufführung nicht möglich gewesen wäre. Vor allem das Lehrerteam mit Ulrike Denzel, Nicole Tews, Fabian Gut und Isolde Gühna habe es in wochenlanger Vorbereitung verstanden die Schüler intensiv auf ihren großen Auftritt vorzubereiten und ihnen den notwendigen Freiraum zur Einstudierung des Theaterstücks zu geben. Der Elternbeirat unter der Leitung von Michaela Metzger übernahm die Bewirtung nach dem Stück und hielt so den Akteuren den Rücken frei, um sich in aller Ruhe vorbereiten zu können.

Schulleiterin Susanne Schulz sieht in einer derartigen Aufführung eine günstige Gelegenheit, mehrere Schwerpunkte des Schulkonzeptes miteinander zu kombinieren. Dazu zählt sie die Förderung musisch-kreativen Bildung und des Brauchtums, die Stärkung des Teamgeistes oder die spielerisch gesammelten Erfahrungen während der Entstehung des Theaterprojektes.

Schuljahr 2017/18

Im kommenden Schuljahr 2017/18 bleiben die Schülerzahl und die Zahl der Lehrer im Kollegium an der Grundschule Pfohren-Aasen konstant.