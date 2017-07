Donaueschingen Der Aufener Musikverein lädt zum 62. Waldfest ein

Musiker schnüren ein pralles Programmpaket für ihre Gäste. Den Festplatz haben sie neugestaltet – das soll besucherfreundlicher sein.

"Zieht schneller an der Plane", ruft Rainer Emminger dem Vorsitzenden Tobias Müller entgegen. Er hofft, dass die Festbühne noch vor dem nächsten Gewitterregen überdacht ist, um sie trockenen Fußes einzurichten.

Seit einigen Tagen geht es rund um den Platz am Eidechsenbrünnnele hoch her. Das Waldfest des Aufener Musikvereins steht vor der Tür. Die Musiker stellen die Lauben und Zelte auf und präparieren das Gelände, damit Samstagabend um 18 Uhr die 62. Ausgabe der Open Air Veranstaltung mit dem Fassbieranstich eröffnet werden kann.

Novum ist die terrassenförmige Neugestaltung des Festplatzes, die den Besuchern auf allen Plätzen bequeme Sitzmöglichkeiten garantiert. "Wir haben in den vergangenen Monaten einiges an Erde bewegt, um den Platz besucherfreundlicher zu gestalten", berichtet Müller. Das Projekt wäre ohne das überproportionale ehrenamtliche Engagement zahlreicher Mitglieder und Helfer nicht möglich gewesen.

Von all den Anstrengungen merken die Besucher nichts mehr, wenn die Gastgeber das Waldfest musikalisch eröffnen. Müller verspricht für den ersten Tag ein volles Programm für alle Generationen. Der Musikverein aus Unterbaldingen ist zu Gast und begeistert mit seinem blasmusikalischen Unterhaltungsrepertoire. Ein besonderes Ereignis wird auch der Auftritt der einheimischen Brass-Band Cobrass, in welcher der Vorsitzende Tobias Müller selbst als Musiker zu hören ist. Mit fortgeschrittener Dauer des Abends beginnt im Barzelt die Partysause mit dem Bräunlinger DJ Pagani.

Zum Frühschoppen am Sonntagmorgen ist die Stadtharmonie Villingen mit ihrem Dirigenten Mario Mosbacher zu Gast. Der Nachmittag steht im Zeichen der Nachwuchsmusiker und verspricht kurzweilige Unterhaltung mit der Jugendkapelle Aufen /Grüningen und der Bläserklasse der Donaueschinger Realschule.

Parallel dazu findet ein kurzweiliges Familien- und Kinderprogramm statt – inklusive der Möglichkeit, an Kutschfahrten teilzunehmen. Gegen Spätnachmittags unterhalten erneut die Gastgeber vom Musikverein Aufen die Gäste. Einer der Höhepunkte ist der 17. Pfuttli-Fallä Wettkampf, der gnadenlos mit jenen umgeht, die nicht so zielsicher mit ihren Sandsäcken die Gegner abwerfen. Gaudi ist auch für all jene garantiert, die am Wettkampf als Zuschauer teilnehmen.

Der Montag beginnt mit dem Handwerker-Vesper. Bei diesem werden die Rentnerband des Musikvereins Aufen und das Seniorenblasorchester Schwarzwald-Baar die Gäste unterhalten. Als letzte Stimmungsbereiter treten dann die einheimischen "Dorffäger" auf. Sie werden das Publikum noch einmal bis in die Nacht begeistern.

Der Musikverein Aufen lädt zwischen dem 15. und 17. Juli zum 62. Waldfest am Eidechsenbrünnele ein. Anmeldungen zum Wettkampf nimmt vor Ort Tobias Müller entgegen, E-Mail: tobias.mueller@mv-aufen.de.