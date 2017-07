Donaueschingen Den Skiclub Donaueschingen fehlt der Schnee

Mit kritischen Worten eröffnete der Vorsitzende Hendrik Löffler die Jahresversammlung des Skiclubs Donaueschingen. Er bedauerte, dass bei einer so großen Mitgliederzahl von 360 einige Veranstaltungen sehr schwach besucht gewesen seien. Er appellierte an die Versammlung, mehr mitzumachen – wobei es in der Sitzung vermutlich genau die Falschen treffe, da sie ja da seien.

Bei seinem Rückblick zeigte er eine vielschichtige Saison, auf die nicht nur Skifahren beinhaltet. Die Skikurse werden in absehbarer Zeit nicht mehr wie bisher durchgeführt werden. Im letzten Winter hatte man schwer mit dem Schneemangel zu kämpfen. Außerdem geht das Interesse stark zurück. Die Kinder gehen heute schon mit drei oder früher auf die Ski, deshalb müsse man sich anpassen, so Löffler. In Zukunft wird ein neues Konzept überlegt. Der stellvertretende Sportwart Rolf Hirt bestätigte dies in seinem Bericht. In der letzten Saison wurde ein Zwergerl-Kurs angeboten, der gerne angenommen wurde, parallel durften Geschwisterkinder mitkommen und die Anreise erfolgte in Privatautos. So muss auch nicht frühzeitig ein Bus angemietet werden, der dann halb leer oder aufgrund Schneemangel gar nicht fährt.

Das Racing-Team hat 40 Rennläufer zwischen fünf und 16 Jahren. Im Sommer gab es Inlinetrainings. Trotz des Schneemangels und vielen ausgefallenen Skirennen, darunter auch die Vereinsmeisterschaft, war man mit den Leistungen zufrieden. Insgesamt gab es 20 Schneeetrainings und 48 Wettkämpfe. Problematisch sieht Hirt, die Leistungen weiterhin so hochzuhalten, wenn es wieder so einen schneearmen Winter gibt.

Bei den Wahlen wurden der Vorsitzende Hendrik Löffler, der stellvertretende Sportwart Rolf Hirt und die Beraterin Sandra Britsch bestätigt. Neu im Team sind Kassiererin Andrea Gabereder und Berater Andreas Ackermann.

Ehrungen

Für 25 Jahre aktive Mitgliedschaft wurden Andrea und Hans-Peter Stocker, Michael Saur, Luise und Axel Schmied, Nicole Keller sowie Monika und Hubert Kaiser geehrt. Hendrik Löffler machte auf die Homepage www.skiclubbaar.de aufmerksam, auf der alle Termine einzusehen sind. Dort findet man auch die einzelnen Ergebnisse der Wettkämpfe.