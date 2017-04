Donaueschingen Demenzreihe soll Verständnis wecken

Vier Vorträge auf der Baar zum Thema bis Mitte Mai geplant. Im Landkreis Schwarzwald-Baar leben rund 5000 Demenzkranke.

Donaueschingen – Immer mehr Menschen leiden unter einer Demenz-Erkrankung. Dies stellt Betroffene und Angehörigen, meist auch deren Umfeld, vor Probleme. Damit dies anders wird, wollen die Volkshochschule Baar (VHS) und der Arbeitskreis Demenz gegensteuern: Sie starten am 26. April eine Vortragsreihe auf der Südbaar mit dem Ziel, gründliche Informationen, Tipps und Hilfestellungen zu geben.

Es geht dabei um die richtige Kommunikation mit den Kranken, um Unterstützung und Aktivierung und um ein besseres Verständnis für diese Erkrankung. Gestern haben Regina Büntjen vom Arbeitskreis Demenz und VHS-Leiter Jens Awe gemeinsam mit der Pflegepädagogin Gaby Uhl von der Donaueschinger Altenpflegeschule, Christine Wewior vom Altenheim St. Lioba in Villingen und Johanna Wetzel vom Pflegestützpunkt des Landratsamtes schon einmal die Werbetrommel gerührt.

"Die Menschen wollen möglichst lang in den eigenen vier Wänden leben", sagt Regina Büntjen, die mit dem Arbeitskreis Demenz schon 20 Jahre Erfahrung mit dem Thema hat. Rund 5000 Demenzkranke, so vermuten die Experten, leben im Schwarzwald-Baar-Kreis. Christine Wewior, lange Jahre bei der Demenzberatung des Caritasverbandes tätig, hält es für wichtig, im Dialog mit den Kranken zu bleiben, auch wenn das meist nicht ganz leicht fällt. "Aber es gibt Wege, auf denen man den Betroffenen erreicht", sagt sie, das gelte auch im fortgeschrittenen Stadium der Erkrankung.

Man müsse sich klar machen, dass die Menschen sich mehr und mehr von den kognitiven Fähigkeiten verabschieden und die Gefühlswelt stärker in den Vordergrund rückt. "Man kann tatsächlich mit den Kranken kommunizieren", zeigt sich Wewior überzeugt. Würde dies alles in der Pflege berücksichtigt, ließe sich auch die Verabreichung von Psychopharmaka deutlich reduzieren.

Den Start der Reihe macht am Mittwoch, 26. April, von 20 bis 21.30 Uhr der in Demenzfragen bekannte Facharzt Eckard Britsch. Sein Vortrag im Seminarraum der Donaueschinger VHS am Hindenburgring stellt die Frage positiv: "Demenz, warum nicht?". Am 2. Mai stellt Christine Wewior den Dialog und die Kommunikation mit dementen Menschen in den Mittelpunkt. Beginn ist um 19 Uhr in der Außenstelle der VHS in Bräunlingen in der Schulstraße 2. Silvia Kern informiert am 9. Mai in Blumberg von 19 Uhr an im Eichbergstüble in der Seniorenwohnanlage Ob der Kehr 5 über Aktivierung und Biografie orientiertes Arbeiten im Alltag. Und schließlich spricht Gaby Uhl am 15. Mai in Hüfingen in der Rathausgalerie um 19 Uhr über Essen und Trinken für Menschen mit einer Demenzerkrankung.

Vortragsreihe

Die VHS Baar und der Arbeitskreis Demenz, den es seit 20 Jahren im Schwarzwald-Baar-Kreis gibt, wollen über das Thema Demenz informieren. Vier Vorträge sind auf der Südbaar geplant. Der Eintritt ist frei. Anmeldungen wünscht sich die VHS Baar, um besser planen zu können. Telefon 0771/1001 und im Internet www.vhs-baar.de.