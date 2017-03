Donaueschingen David Ilg neuer Vize-Chef bei den Imkern

Wahlen beimImkerverein Donaueschingen An der Spitze stehtweiter Wolfgang Dietsche

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Donaueschingen – Vorsitzender des Imkervereins Donaueschingen bleibt für die nächsten zwei Jahre der bisherige Imkerchef Wolfgang Dietsche aus Biesingen. Er erhielt bei der Hauptversammlung das volle Vertrauen der Mitglieder.

Nachdem der potentielle Nachfolger im vergangenen Jahr überraschend verstarb, fehlte dem Verein eine geeignete Alternative. Aus diesem Grund erklärte sich Dietsche bereit, das Amt für zwei weitere Jahre auszuüben und den Weg für einen neuen Nachfolger zu ebnen.

Erfreut zeigte sich der Vorsitzende über einige neue Gesichter im Versammlungsraum. Trotz derzeit 55 Mitglieder sind Neuimker jederzeit willkommen. Beim Totengedenken wurde dem verstorbenen, stellvertretenden Vorsitzenden Holger Binkert gedacht.

Vorsitzender Dietsche berichtete über seine Aktivitäten im abgelaufenen Vereinsjahr. Landestagung, Tag der Biene in Königsfeld und Behördengänge wegen Satzungsänderungen nahmen ihn neben den allgemeinen Vereinsgeschäften besonders in Anspruch.

Schwierigkeiten gibt es bei der Verpflichtung von Referenten für Fachvorträge, da bei geringer Teilnehmerzahl die Kosten für die auswärtigen Fachleute zu hoch sind. Ein neuer Bienenzuchtberater sei in Freiburg zu Hause, der könnte verpflichtet werden, allerdings sollten sich dann mehrere Vereine zusammenschließen für die Vorträge.

Schriftführer Thomas Disch rief die Schulungsfahrt nach Oberschwaben und den Imkertag in Donaueschingen in Erinnerung. Der Kassenbericht von Michael Borho zeigte einen positiver Trend auf. Eugen Murr führte die Entlastung des Vorstands und die Wahlen durch. Zum stellvertretenden Vorsitzenden wurde David Ilg aus Hüfingen gewählt. Als Kassier wurde Michael Borho im Amt bestätigt. Beide wurden ohne Gegenstimmen in ihr Amt gewählt.

Zum Abschluss kündigte der Vorsitzende eine Schulungsfahrt zur Firma Cum Natura in Bühl an.

Der Verein

Der Imkerverein Donaueschingen zählt derzeit 55 Mitglieder, darunter sechs Frauen. Die Zahl der Frauen in der Imkerei steigt, was nicht nur die Vereinsführung freut. 576 Völker werden im Verein gehalten. Die Mitglieder kommen aus Donaueschingen und Bad Dürrheim mit den Stadtteilen, aus Hüfingen und deren Ortsteilen sowie aus Tuningen und Ippingen. (em)