vor 5 Stunden Manfred Beathalter Donaueschingen Das "Sams" blieb im Buch versteckt: Paul Maar las in Donaueschinger Stadtbibliothek

Paul Maar begeistert in der Stadtbibliothek junges wie älteres Publikum. Anschließend wurde die Ausstellung in der Galerie im Turm eröffnet, wo die Traumfiguren des Schriftstellers auch noch als überlebensgroße Drachen an den Wänden hängen – und bald auch am Himmel fliegen, wenn der Drachenclub Baar wieder zum Drachenfest am 20. und 21. Mai auf dem Donaueschinger Flugplatz einlädt.

