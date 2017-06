Donaueschingen Das Runde muss ins Runde: Ein Besuch auf dem Minigolfplatz

Ein sport für Rentner? Nein, denn Minigolf erfreut sich großer Beliebtheit auch bei den Jüngeren. Allein die Donaueschinger Anlage ist schon etwas in die Jahre gekommen.

Idylle pur im Erlebnispark: Vom Freibad her dringt durch den Zaun fröhliches Stimmengewirr zur Minigolfanlage herüber, die Bäume spenden der 18-Loch-Anlage wohltuenden Schatten, neben Musik schwebt der Geruch von Grillwurst durch die Luft. So geht Sommergefühl. Man muss also nicht zwingend mit Golfcaddy im Schlepptau durch brütenden Sonnenschein kilometerweit laufen, um Spaß und Entspannung zu finden. Es geht auch eine Nummer kleiner.

"Minigolf ist in", sagt Güney "Chicco" Biadüzer, der Pächter des Minigolfplatzes, Kiosks und Parkrestaurants mitsamt Biergarten. Seit sechs Jahren habe er den Minigolfplatz mit seinen 18 Bahnen – und dieser sei stets gut frequentiert, berichtet Biadüzer. An den Wochenenden sei bei schönem Wetter immer viel los. Von vielen Spielern werde der Platz gelobt, gerade weil er so abwechslungsreich und dazu noch herrlich in den Park eingebettet ist.

Das einzige Manko seien jedoch die "sichtlich in die Jahre gekommenen" Bahnen. "Wir hegen und pflegen die Anlage, aber es wäre schön, wenn die Stadt die Bahnen verschönern und aufwerten würde", sagt Biadüzer. Eine Idee dafür hat er auch schon: Firmen und Sponsoren könnten sich beteiligten, meint der Betreiber. Interessenten hätten sich schon gemeldet.

"Alle Generationen haben hier ihren Spaß", ergänzt Biadüzer. Seine Anlage bietet von Holzbänken, Picknick-Plätzen über eine große Feuerschale bis hin zu Spielgeräten und einer Hütte für Kindergeburtstage alles, was das Herz begehrt. Dementsprechend ist auch das Publikum bunt gemischt von Jung bis Alt. Schulklassen kommen, Gruppen aus verschiedenen Wohnheimen, Familien, Cliquen – und natürlich Touristen.

Gern wird auch von Firmen das Minigolfspielen auf dem Platz zur Stärkung der Gemeinschaft unter den Mitarbeitern genutzt, weiß Chicco Biadüzer zu berichten, der bisweilen auch mal ein "Mitternachtsgolfen" als Sonderevent anbietet. Anklang findet der Minigolfplatz offensichtlich auch bei jungen Leuten, die ständig hereinströmen und sich einfach nur entspannt ihre Zeit vertreiben wollen.

Jedem gibt Biadüzer gut gelaunt ein "Ab der dritten Bahn ist die Freundschaft rum, da muss dann der sportliche Ehrgeiz einsetzen" mit. Diesen Spruch bekommen auch Sara Cebulla und Alex Penl aus Villingen-Schwenningen zu hören. "Ich komme öfter her", erklärt der junge Mann. "Weil hier die Bahnen abwechslungsreicher sind als in Villingen." Das gefällt auch einer Mutter aus Riedböhringen, die gerade einen Kindergeburtstag hier feiert.

Die Atmosphäre gefällt auch dem 19-Jährigen Marvin Wehrle aus Donaueschingen, der mit seiner Freundin deswegen auch regelmäßig auf dem Minigolfplatz zu finden ist. "Der Platz ist im Gegensatz zu anderen Plätzen in der Umgebung einfach schöner", zeigt er sich angetan.

Hier gehts zum Spiel

Die Minigolfanlage in der Brigachstraße ist Teil der Freizeitanlage, zu der auch das Freibad gehört. Geöffnet ist ist bei schönem Wetter ab 13 Uhr, an Wochenenden, Feiertagen und in den Ferien ab 11 Uhr. Für Kinder kostet das Spielen zwei Euro, für Jugendliche bis 17 Jahre bezahlen 2,50 Euro und Erwachsene müssen drei Euro für eine Runde berappen. Informationen und Reservierungen unter Telefon 0771/92941258 oder 0172/7430918.