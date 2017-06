Pfohren feiert vom 30. Juni bis 2. Juli seine 1200. Geburtstag mit einem dreitägigen Fest. Wir verlost fünfmal zwei Wochenendtickets.

Noch sechs Tage bis zum großen Jubiläumsfest in Pfohren: Vom 30. Juni bis 2. Juli wird rund um die Entenburg das Mittelalter wieder lebendig. Markt, Lager und Taverne werden den Besuchern so einiges bieten. Wir verlosen fünfmal zwei Wochenendtickets, die zum Eintritt an allen drei Festtagen berechtigen. Einfach bei unserem Quiz mitmachen, die richtigen Antworten ergeben das Lösungswort.

.In welchem Archiv ist die Urkunde zu finden, in der Pfohren erstmals erwähnt wurde?

W: Rathaus Donaueschingen

E: Stiftsarchiv in Sankt Gallen

P: Fürstlich Fürstenbergisches Archiv

.Am 25. August 1704 brannte halb Pfohren nieder. Wer war für das katatstophale Feuer verantwortlich?

N: französische Soldaten, die auf dem Rückzug nach der verlorenen Schlacht waren

K: Kinder, die mit Streichhölzer spielten

A: ein Blitz, der in der Entenburg eingeschlagen ist

.Wann wurde die Urkunde, in der Pfohren erstmals erwähnt wurde, unterzeichnet?

K: 3. August 827

L: 24. Dezember 813

T: 4. Juni 817

.Da Pfohren keinen eigenen Wald hatte, mussten die Einwohner mehr als 200 Jahre auf einen anderen Energieträger zurückgreifen, um ihre Stuben zu heizen. Was war es?

E: Torf

Q: Öl

P: Kohle

.28 Menschen verließen 1712 Pfohren und machten sich mit Sack und Pack auf in das gelobte Land: Wohin zogen die Pfohrener?

N: Ungarn, in das kleine Dorf Écs.

P: Amerika

A: Donaueschingen

.Wie heißt der berühmte Sohn von Pfohren, bei dessen Tod es sogar einen Nachruf in der New York Times gab?

W: Der Burgherr Ralf E. Röver

B: Der Revolutionär Andreas Willmann

L: Der ehemalige Bürgermeister Karl Ohnmacht

.Zum Jubiläum gibt es auch einen Film. Bei den Dreharbeiten kam es zu einem lustigen Zwischenfall.

U: Eine Polizeistreife wollte aufgrund der heftigen Rauchentwicklung nach dem Rechten sehen.

O: In der Kamera war gar kein Film.

W: einer der Schauspieler wurde von Roland Emmerich entdeckt.

.Selbst Kaiser kamen gern nach Pfohren: Wer war vor rund 500 Jahren gleich drei Mal in der Entenburg zu Gast?

A: Wilhelm I.

P: Karl der Große

R: Maximilian I.

.Wie haben die Pfohrener Frauen lange Zeit die Wäsche gewaschen?

O: Mit der Waschmaschine

G: In der Donau

H: Gar nicht

Karten gewinnen

Der SÜDKU RIER verlost fünfmal zwei Wochenendtickets. Und so geht's: Rufen Sie einfach die SÜDKURIER-Gewinnhotline 01379/370 500 35 an und nennen Sie das Lösungswort. Bitte Name, Adresse und Telefonnummer nicht vergessen. Die Hotline ist bis einschließlich Mittwoch geöffnet. Ob Sie gewonnen haben, lesen Sie in der Donnerstagsausgabe. Ein Anruf aus dem Festnetz der Deutschen Telekom kostet 50 Cent. Wer Hilfe bei der Beantwortung der Fragen braucht: