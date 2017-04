Donaueschingen Das Lädele ist jetzt doppelt so groß

Das Geschäft an der Karlstraße bietet eine große Auswahl an Produkten, die Menschen mit Behinderung hergestellt haben. Dies läuft super – jetzt hat das Lädele erweitert.

Donaueschingen – Dank der Pionierarbeit des 1988 ins Leben gerufenen Vereins zur Förderung der Eingliederung von Behinderten in das Arbeitsleben haben inzwischen weit über 100 Menschen mit Handicap langfristig Arbeitsplätze auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt im Schwarzwald-Baar-Kreis. Dies betonte Gerhard Weeber, Vorsitzender seit der ersten Stunde, zu Beginn der kleinen Feierstunde zur Erweiterung des Lädele an der Josefstraße. "In unseren Eigenbetrieben, der Schulküche an der Karl-Wacker-Schule, dem Schulreinigungsbetrieb und in unserem Lädele beschäftigt der Verein selbst sieben Mitarbeiter mit einer Behinderung."

Um die Arbeitsfreude und Leistungsfähigkeit behinderter Menschen der breiten Öffentlichkeit näher zu bringen, wurde im April 1991 ein kleines Geschäft in der Josefstraße eingerichtet, das überwiegend Produkte aus Werkstätten für behinderte Menschen in ganz Deutschland anbot. 1994 zog das "Lädele" dann in die Karlstraße um. Es entwickelte sich auch aufgrund der Lage mitten in der Innenstadt zu einem für beste Qualität bekannten Einkaufsmarkt für Kunden aus der Region und durch den Tourismus auch weit darüber hinaus sowie zum beliebten Treffpunkt behinderter Mitbürger.

"Nachdem sich das Lädele über 26 Jahre in dieser wichtigen Funktion bewährt hat, ist eine Erweiterung nur konsequent", betonte Weeber und dankte in diesem Zusammenhang allen ehrenamtlichen Helfern. Durch die stilvolle Renovierung weiterer historischer Räume der früheren Villa Provence bot sich die Erhöhung der Platzkapazität um fast das Doppelte am jetzigen Standort an – und das Ergebnis kann sich sehen lassen. "Das neue Lädele in diesen einmaligen Räumen in der Donaueschinger Innenstadt ist ein Juwel, das in die Stadtführungen integriert werden sollte", meinte der Vorsitzende an die Adresse des Oberbürgermeisters gerichtet. Neben der Erweiterung des Angebots steht die Einrichtung von Arbeitsplätzen für Behinderte im Mittelpunkt. "Wir gehen von drei Beschäftigten aus, die zum Beispiel Geschenkpapiere und Einkaufstüten kreativ bedrucken," so Weeber.

OB Erik Pauly lobte das Engagement: "Sie tun etwas sehr Wertvolles, wenn sie behinderten Menschen einen beruflich ausgefüllten Tag ermöglichen." Integration und Inklusion seien auch ein Thema bei der Stadt, meinte der Oberbürgermeister und sagte dem Verein seine Unterstützung zu. Er hoffe auf viele Kunden für das neue Lädele und regte angesichts der Größe schmunzelnd eine Namensänderung an.

s'Lädele

Im Lädele werden Produkte angeboten, die von Menschen mit Behinderung hergestellt werden. Inzwischen sind es über 50 Lieferanten aus ganz Deutschland und der Schweiz. Bei der Auswahl der Artikel legen die Verantwortlichen großen Wert auf Qualität und ökologische Aspekte, sowie auf pädagogisch sinnvolles Lernmaterial. (jümü)