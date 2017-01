Donaueschingen Das Ladenschließen geht weiter

Ungemütliche Zeiten für den Donaueschinger Einzelhandel. Nachdem der Elektronikfachmarkt Euronics vor drei Jahren mit Blick auf das große, konkurrenzlose Einzugsgebiet bis in den Hochschwarzwald und über die Schweizer Grenze mit großen Erwartungen im Donaueschinger Donaucenter an den Start gegangen war, schlossen an Silvester für immer die Pforten.

Im zweiten Gebäudekomplex kündigt sich nun eine weitere Schließung an: Der Vögele-Modemarkt, nach dem Wegzug von der Karlstraße seit vielen Jahren mit dem E-Center unter einem Dach, hat mit seinem Ausverkauf begonnen und wird in noch nicht bestimmter Zeit in Donaueschingen schließen. Erst 2013 wurde der Kleidermarkt bei der Generalsanierung des Donaucenters verlegt und völlig neu gestaltet. Über den Grund der Schließung muss nicht lange spekuliert werden. Das Schweizer Modehaus schreibt seit einigen Jahren hohe Verluste und hat 2016 selbst in der Schweiz, wo noch Gewinne erwirtschaftet wurden, Filialen geschlossen. Im Dezember wurde die Modekette an den Züricher Gesellschafter Sempione Retail verkauft.

Für die Einkaufsstadt Donaueschingen sind die Schließungen herbe Verluste, zumal es nicht die einzigen in diesen Tagen sind. In der Innenstadt haben bekanntlich die Metzgerei Kanstinger und das Modegeschäft Bausch an der Zeppelinstraße ihren Rückzug angekündigt. Auch das Fotogeschäft Fischer steuert mit Inhaber Johannes Fischer dem Ruhestand entgegen und hat nur noch an zwei Tagen pro Woche offen.